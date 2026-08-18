Tuzlu Kahve'den yeni tanıtım. "Oğlum geliyor"

Öte yandan tanıtımda öne çıkan bir diğer detay ise evlenip yuva kurmak isteyen Derin'in annesi ve annesiyle hayatına dair ipuçları oldu.

Tuzlu Kahve, İstanbul'un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin kızı Derin ile Amerika'dan dönen holding veliahtı Mehmet'in yollarının kesişmesiyle başlıyor. Evlenmek isteyen genç çift, aynı masada buluşması bile imkânsız görünen iki aileyi karşı karşıya getiriyor.