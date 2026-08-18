Tuzlu Kahve'den yeni tanıtım. "Oğlum geliyor"
18.08.2026 09:07
Star TV'nin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken ve merakla beklenen yeni dizisi Tuzlu Kahve'nin ikinci tanıtımı yayınlandı.
Star TV'nin yeni dizisi Tuzlu Kahve için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kadrosu adeta “Şampiyonlar Ligi”ni andıran kadrosuyla dikkat çeken dizinin yapımcılığını Polat Yağcı üstleniyor.
Çekimleri devam eden Tuzlu Kahve dizisinden bir tanıtım daha geldi.
Melis Fis imzalı jenerik müziğiyle dikkat çeken Tuzlu Kahve'nin yeni tanıtımında oğulları Mehmet'in Amerika'dan dönüşüyle Aydınoğlu ailesi büyük bir mutluluk yaşarken; Safiye'nin heyecanı ve Osman'ın gururu dikkat çekti.
Öte yandan tanıtımda öne çıkan bir diğer detay ise evlenip yuva kurmak isteyen Derin'in annesi ve annesiyle hayatına dair ipuçları oldu.
Tuzlu Kahve, İstanbul'un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin kızı Derin ile Amerika'dan dönen holding veliahtı Mehmet'in yollarının kesişmesiyle başlıyor. Evlenmek isteyen genç çift, aynı masada buluşması bile imkânsız görünen iki aileyi karşı karşıya getiriyor.
Yıldız isimlerin bir araya geldiği Tuzlu Kahve dizisinde; Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Ceren Moray, Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, Nazlı Senem Ünal, Nazlı Tosunoğlu, İrem Kahyaoğlu, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen rol alıyor.
Tuzlu Kahve, çok yakında Star’da.