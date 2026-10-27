Tuzlu Kahve'nin 9'uncu bölümü için heyecan dorukta. "Merhaba ben Alev"

Öte yandan Yapımını Poll Films’in, yapımcılığını ise Polat Yağcı’nın üstlendiği Tuzlu Kahve'nin dokuzuncu bölüm konusu ise şöyle;

Hatun’un eve dönüşüyle ailede sular durulmaz. Derin ve Elit’in rekabeti, Murat’ın yaralanmasıyla iyice alevlenirken Candan’ın entrikaları ortalığı karıştırır. Derin ve Mehmet ise ailelerini kazanmak için birlikte harekete geçer. Ancak iki âşığın planları, aileler arasındaki yeni güç savaşlarının gölgesinde beklenmedik sınavlarla karşılaşacaktır.

Dizinin oyuncu kadrosunda ise Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Ceren Moray, Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, İrem Kahyaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Elit Andaç Çam, Nazlı Senem Ünal, Şeyla Halis, Gökçe Özyol ve Cengiz Bozkurt ve Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen yer alıyor.