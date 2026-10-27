Tuzlu Kahve'nin 9'uncu bölümü için heyecan dorukta. "Merhaba ben Alev"
27.10.2026 09:59
Son Güncelleme: 27.10.2026 10:04
Konuk oyuncularıyla şaşırtmaya devam eden Tuzlu Kahve bu akşam 9'uncu bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yeni tanıtımına Müjde Uzman damga vurdu.
Yıldızlarla dolu oyuncu kadrosu, konuk oyuncuları ve göndermeleriyle gündemden düşmeyen Tuzlu Kahve, salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Bu akşam 9'uncu bölümü yayınlanacak olan dizinin yeni tanıtımı dikkat çekti.
Daha önce Doktorlar ve Kavak Yelleri göndermeleri sonrası Ajda Pekkan'ı konuk eden Tuzlu Kahve'de bu akşam Kızılcık Şerbeti'nin aşıkları buluşacak.
"SİZİ BİR YERDEN TANIYOR MUYUM?"
Kızılcık Şerbeti dizisinde Apo karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen ve Alev karakterini canlandıran Müjde Uzman uzun süre sonra karşı karşıya gelecek.
Yeni bölüm fragmanında Müjde Uzman'ın Aydınoğlu ailesiyle görüşmesi ve Tanrıöğen'in karşısına geçip 'Merhaba ben Alev, ben sizi bir yerden tanıyor muyum?' diye sorması sosyal medyada dikkat çekti.
Öte yandan Yapımını Poll Films’in, yapımcılığını ise Polat Yağcı’nın üstlendiği Tuzlu Kahve'nin dokuzuncu bölüm konusu ise şöyle;
Hatun’un eve dönüşüyle ailede sular durulmaz. Derin ve Elit’in rekabeti, Murat’ın yaralanmasıyla iyice alevlenirken Candan’ın entrikaları ortalığı karıştırır. Derin ve Mehmet ise ailelerini kazanmak için birlikte harekete geçer. Ancak iki âşığın planları, aileler arasındaki yeni güç savaşlarının gölgesinde beklenmedik sınavlarla karşılaşacaktır.
Dizinin oyuncu kadrosunda ise Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Ceren Moray, Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, İrem Kahyaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Elit Andaç Çam, Nazlı Senem Ünal, Şeyla Halis, Gökçe Özyol ve Cengiz Bozkurt ve Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen yer alıyor.