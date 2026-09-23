Tuzlu Kahve’ye damga vuran yüzleşme. Kutsi ve Yasemin Ergene yıllar sonra aynı sahnede
23.09.2026 08:33
Son Güncelleme: 23.09.2026 08:44
Star TV’nin sevilen dizisi Tuzlu Kahve’nin dün akşamki bölümüne Kutsi’nin konuk olması ve Yasemin Ergene ile 18 sene sonra aynı sahneyi paylaşması damga vurdu.
Yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın üstlendiği, yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Tuzlu Kahve gündemden düşmüyor. Her salı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkan Tuzlu Kahve, 22 Eylül akşamı da dördüncü bölümüyle ekranlara geldi.
Mehmet ve Derin’in aşk acısı çektiği bölüme Kutsi konuk oldu. Tuzlu Kahve son bölümde, Kutsi’nin hayat verdiği doktor karakterinin Elit ile yüzleşmesi dikkat çekti.
18 YIL SONRA KARŞI KARŞIYA
Yasemin Ergene ile Kutsi’nin 18 yıl sonra aynı sahneyi paylaşması ve Doktorlar dizisinde Ela’yı nikah masasında terk eden Levent’e yapılan gönderme sosyal medyada gündem oldu.
Sahnede Feryal'in doktora kızının sözleneceğini söylemesi ve ardından Elit’in gelip "İnsan bir kere aşka olan inancını kaybedince bir daha hiçbir şeye inanmıyormuş…” demesi ve sonrasında ikilinin de gözyaşlarına boğulması çok konuşuldu.
"GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ KARŞILAŞMA SAHNESİ"
Bu sahneye “Levent bu sefer kesin bir şekilde Ela'yı kaybetti diyebiliriz”, “18 yıl öncesine güzel bir gönderme oldu”, “Yıllar sonra karşılaştıkları an verdikleri duygu öyle garip hissettirdi ki…”, “Gelmiş geçmiş en iyi karşılaşma sahnesi ilan edildi artık üstü gelmez”, “Nereden nereye… Gözleri yaşlı bir Ela bırakmıştın geçmişte Levent”, “Geçmişte yarım kalan hesaplaşma bu kez tamamlandı”, “Sahneyi izlerken tüylerim diken diken oldu ağlıyorum, birden yıllar öncesine döndüm”, “18 yıl sonra hala aynı duyguyu nasıl veriyorsunuz?”, “Sonunda Ela 18 yıl sonra Levent'e gereken cevabı verdi”, “Tüylerim diken diken oldu” gibi yorumlar geldi.
Öte yandan seneler önce yayınlanan Doktorlar dizisinde de Kutsi, Levent karakterine hayat verirken, Yasemin Ergene de Ela'yı canlandırdı. Dizinin 66'ncı bölümünde ise Levent, Ela'yı nikah öncesi “Ben bu ilişkiye olan inancımı kaybettim. Ben bu yolda beraber yürüyebileceğimize olan inancımı kaybettim. Ben bizim hayatı paylaşabileceğimize olan inancımı kaybettim. Seninle evlenemem Ela” diyerek terk etmişti.