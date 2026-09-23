Tuzlu Kahve’ye damga vuran yüzleşme. Kutsi ve Yasemin Ergene yıllar sonra aynı sahnede

Yasemin Ergene ile Kutsi’nin 18 yıl sonra aynı sahneyi paylaşması ve Doktorlar dizisinde Ela’yı nikah masasında terk eden Levent’e yapılan gönderme sosyal medyada gündem oldu.

Sahnede Feryal'in doktora kızının sözleneceğini söylemesi ve ardından Elit’in gelip "İnsan bir kere aşka olan inancını kaybedince bir daha hiçbir şeye inanmıyormuş…” demesi ve sonrasında ikilinin de gözyaşlarına boğulması çok konuşuldu.