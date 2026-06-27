Üç gün önce annesini kaybetmişti. Soner Arıca'dan dayısı Kadir İnanır'a veda
27.06.2026 10:06
Son Güncelleme: 27.06.2026 10:13
Soner Arıca, annesi Altun Arıca'nın vefatından 3 gün sonra dayısı Kadir İnanır'ı kaybetti. Peş peşe acılar yaşayan Arıca, dayısına "Tarifi zor" diyerek veda etti.
Şarkıcı Soner Arıca'nın annesi Altun Arıca, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. 95 yaşındaki Altun Arıca, 23 Haziran'da hayatını kaybetti. Kadir İnanır'ın da ablası olan Arıca, memleketi Fatsa'da son yolculuğuna uğurlandı.
Anne acısıyla sarsılan Soner Arıca, üç gün sonra da dayısı Kadir İnanır'ı kaybetti. Yeşilçam'ın usta ismi, 26 Haziran akşamı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Önce annesini günler sonra da dayısını kaybeden Soner Arıca, üzüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcı, 77 yaşında vefat eden dayısı Kadir İnanır'a da duygusal satırlarla veda etti.
"BÜYÜK ACILARLA KARMAKARIŞIK DUYGULAR İÇİNDEYİM"
Küçük bir zaman dilimine denk gelen büyük acılarla karmakarışık duygular içinde olduğunu söyleyen Soner Arıca, “Çok üzgünüm. Bir gün buraya fotoğradını bu sebepten ekleyeceğim hiç aklıma gelmezdi” diyerek dayısı Kadir İnanır'a seslendi.
"BİR FİLM SAHNESİ OLDUĞUNA İNANACAĞIM BU ZAMANSIZ VEDANIN"
Ardından dayısı Kadir İnanır'ın bir fotoğrafını da paylaşan Arıca, “Tarifi zor bazı duygu durumların; bir film sahnesi olduğuna inanacağım bu zamansız vedanın, yoksa bu gerçekliğin neresini anlaşılabilir bulur ki insan. Acı rüzgarıyla çevrelenmiş bir şekilde çok üzgünüm…” dedi.
“Onu sadece dayım diye tanımlamak az gelir” diyen ünlü isim, “Çünkü benim için aynı zamanda usta aktör-büyük sanatçı- Türk sinemasının eşsiz starlarından biriydi, zaten yalnız aile içinde değil neredeyse tüm ülkenin dayısı, kardeşi ağabeyiydi, Birkaç jenerasyonun erkeklerinin büyük bir bölümü onun gibi baktı, güldü, yürüdü, onun replikleriyle konuştular; idoldü-ikondu, en yakışıklılardandı…” ifadelerini kullandı.
“Sanatçılığına hayranlık duyduğun birisinin yakının olması ayrıcalığını deneyimledim varlığıyla; perdede alkışladığım yıldıza dokunabilmenin o şahane ayrıcalığı…” diyen Arıca, İnanır'ın defalarca izlediği filmlerini yine izleyeceğini söyledi ve ekledi:
“Anılarımız da film gibi akacak gözlerimin önünden, her zaman yaşamaya devam edecek benim için…”
Soner Arıca'nın paylaşımına “Başınız sağ olsun”, “Mekanı cennet olsun”, “Üst üste gelen hayatın acı gerçekleri ile karşılaşmak üzücü sabır diliyorum” gibi yorumlar geldi.
"BU KADAR DAYANABİLDİ"
28 Haziran Pazar günü son yolculuğuna uğurlanacak olan Kadir İnanır'ın diğer yeğeni, Soner Arıca'nın ağabeyi Levent İnanır da dayısının vefatı sonrası açıklama yaptı.
Dayısının herkes tarafından çok sevildiğini ve hastalığına karşı çok direndiğini söyleyen İnanır, "Üst üste 8 yılda çok sıkıntılar yaşadı. Bu kadar dayanabildi. En son entübe sürecinden önce görüştük. Çok iyiydi ama direniyordu. Hatta espri yaptı ama çok yorulmuş, çok yıpranmıştı. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.