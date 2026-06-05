Ücretsiz etkinliğe saatler kala Tarkan konser alanında
05.06.2026 13:10
Bu akşam Ankara'da hayranlarıyla buluşacak olan Tarkan Tevetoğlu, ücretsiz konsere saatler kala etkinlik alanında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.
Gerek şarkıları gerek sahne şovlarıyla adından söz ettiren, Megastar lakaplı Tarkan'ın seneler sonraki İstanbul konserlerinden aylar sonra Ankara'da hayranlarıyla buluşmasına saatler kaldı.
Koç Holding'in 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında organize edilen ücretsiz konserde sahne alacak olan Tarkan, bu akşam Başkent Millet Bahçesi'nde sevenlerinin karşısına çıkacak.
"ÇOK HEYECANLI"
Etkinliğin duyurusunu birkaç gün önce ""Görüşürüz Ankara" diyerek yapan Tarkan dün Ankara'ya gitti. Heyecanını takipçileriyle paylaşan ünlü sanatçı, arabasında çektiği videoda şu ifadeleri kullandı:
“Hey Ankara! Naber? Çıktım yola sana doğru geliyorum. Yarın konserde görüşmek üzere. Ay, ay, ay… Çok heyecanlı."
Kapıların saat 17.00'de açılacağı etkinlikte 21.30'da sahneye çıkacak olan Tarkan, konsere saatler kala alanda poz verdi. Megastar'ın “Daha çok gülümse, daha az üzül” yazılı tişörtü de dikkarlerden kaçmadı.
ÜCRETSİZ KONSERİN BİLETLERİNE YOĞUN İLGİ
Öte yandan “Dudu”, “Gülümse Kaderine”, “Ay”, “Ölürüm Sana”, “Yolla” gibi şarkıları dillere pelesenk olan Tarkan'ın konser biletleri internet üzerinden dağıtıma çıktı. Sınırlı sayıdaki davetiler için yüz binlerce Tarkan hayranı sıraya girerken biletler dakikalar içinde tükendi.
İSTANBUL KONSERLERİ GÜNLERCE KONUŞULDU
Megastar Tarkan, geçtiğimiz ocak ayında da 7 yıl aradan sonra İstanbul'da sevenleriyle buluştu. Ünlü isim, biletleri dakikalar içinde tükenen 10 konserlik bir seri ile Volkswagen Arena'da sahne aldı.
Konser serisi sonrası açıklama yapan Tarkan, "Bana sorarsanız biraz boşluğa düşmüş gibiyim. Konserler o kadar müthişti ki hala etkisi ve etkiniz altındayım. Yarattığımız o muazzam enerji inanılmazdı, unutamıyorum. Şimdiden özledim sizi. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere" ifadelerini kullanmıştı.