Ücretsiz etkinliğe saatler kala Tarkan konser alanında

Megastar Tarkan, geçtiğimiz ocak ayında da 7 yıl aradan sonra İstanbul'da sevenleriyle buluştu. Ünlü isim, biletleri dakikalar içinde tükenen 10 konserlik bir seri ile Volkswagen Arena'da sahne aldı.

Konser serisi sonrası açıklama yapan Tarkan, "Bana sorarsanız biraz boşluğa düşmüş gibiyim. Konserler o kadar müthişti ki hala etkisi ve etkiniz altındayım. Yarattığımız o muazzam enerji inanılmazdı, unutamıyorum. Şimdiden özledim sizi. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere" ifadelerini kullanmıştı.