“Ruby Umay 25 hafta 3 günlükken aramıza katıldı” diyen Ufuk Beydemir, “Sharon da Ruby de iyi. Önümüzde yoğun bakımda geçecek uzun bir yol var ama kızımız daha ilk anından ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Bu zor günlerde dua eden, mesaj atan, iyi dileklerini gönderen herkese yürekten teşekkür ederiz. Hepsini okuduk, hepsi bize güç verdi” ifadelerini kullandı.

İlk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Beydemir'in paylaşımına çok sayıda tebrik mesajı geldi.