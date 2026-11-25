Ufuk Beydemir baba oldu. "25 hafta 3 günlükken aramıza katıldı"
25.11.2026 08:57
Şarkıcı Ufuk Beydemir ile Hollandalı sevgilisi Sharon Kovacs bebeklerine kavuştu. Erken doğan kızının uzun bir yoğun bakım süreci olduğunu söyleyen Beydemir, bebeğin ismini de açıkladı.
“Ay Tenli Kadın” şarkısıyla şöhreti yakalayan Ufuk Beydemir, birkaç ay önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla baba olacağını duyurarak hayranlarını şaşırtmıştı.
Hollandalı şarkıcı sevgilisi Sharon Kovacs mutluluk pozlarına da paylaşan Beydemir, bir kızı olacağını açıklamıştı.
KIZININ İSMİNİ DE AÇIKLADI
Birkaç gün önce doğumun planlanandan haftalar önce başladığını duyuran şarkıcı, bu sebeple sevgilisinin yanına Hollanda'ya gitmişti. Birkaç gün önceki paylaşımında da 25'inci haftaya girdiklerini ve doğuma kadar hastanede olacaklarını söylemişti.
Beydemir bu açıklamasından 3 gün sonra baba oldu. 34 yaşındaki şarkıcı, kızlarına Ruby Umay adını verdiklerini açıkladı.
"ÖNÜMÜZDE UZUN BİR YOL VAR"
“Ruby Umay 25 hafta 3 günlükken aramıza katıldı” diyen Ufuk Beydemir, “Sharon da Ruby de iyi. Önümüzde yoğun bakımda geçecek uzun bir yol var ama kızımız daha ilk anından ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Bu zor günlerde dua eden, mesaj atan, iyi dileklerini gönderen herkese yürekten teşekkür ederiz. Hepsini okuduk, hepsi bize güç verdi” ifadelerini kullandı.
İlk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Beydemir'in paylaşımına çok sayıda tebrik mesajı geldi.
Öte yandan Ufuk Beydemir, oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile yaşadığı aşkla adından söz ettirmişti. Mutluluklarını 2022'de nikahla taçlandıran ikili, Roma'da evlenmiş iki ay sonra da Türkiye'de düğün yapmıştı. Yazıcı ile Beydemir, 2025 yılında yollarını ayırdı.