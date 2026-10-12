Ufuk Beydemir'in gizemli sevgilisi ortaya çıktı. Bebek emojili paylaşım
12.10.2026 12:15
Son Güncelleme: 12.10.2026 12:16
Baba olmaya hazırlanan şarkıcı Ufuk Beydemir sevgilisinin yüzünü ilk gösterdi. Beydemir'in Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs ile birlikte olduğunu ortaya çıktı.
“Ay Tenli Kadın” şarkısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ufuk Beydemir’in özel hayatında yeni bir gelişme yaşandı.
İlk kez baba olmanın heyecanını yaşayacak Ufuk Beydemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bebek müjdesini duyurmuştu. Bu paylaşım üzerine şarkıcının hayatını paylaştığı isim merak konusu olmuştu.
Beydemir, bu kez sevgilisi Sharon Kovacs ile birlikte çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaşarak ilişkisini gözler önüne serdi. Ünlü şarkıcının karelere bebek emojisi de eklemesi dikkatlerden kaçmadı.
Öte yandan Ufuk Beydemir, oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile yaşadığı aşkla da uzun süre gündemde kalmıştı. İki yıllık birlikteliklerini 2022 yılında Roma’da evlilikle taçlandıran çift, yollarını 2025 yılında ayırmıştı.