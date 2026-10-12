Ufuk Beydemir'in gizemli sevgilisi ortaya çıktı. Bebek emojili paylaşım

“Ay Tenli Kadın” şarkısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ufuk Beydemir’in özel hayatında yeni bir gelişme yaşandı.

İlk kez baba olmanın heyecanını yaşayacak Ufuk Beydemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bebek müjdesini duyurmuştu. Bu paylaşım üzerine şarkıcının hayatını paylaştığı isim merak konusu olmuştu.

Beydemir, bu kez sevgilisi Sharon Kovacs ile birlikte çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaşarak ilişkisini gözler önüne serdi. Ünlü şarkıcının karelere bebek emojisi de eklemesi dikkatlerden kaçmadı.