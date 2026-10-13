Ufuk Özkan karaciğer nakli sonrası setlere döndü. Son haline doktorlar bile şaşırdı

Kendimi bildim bileli çalışıyorum diyen Ufuk Özkan , “Ben işkolik bir insanım, mesleğime de aşığım. Bu kadar erken geri dönmeme doktorlarım da şaşırdı. İki ay önceki sağlık kontrollerimde de değerlerim iyi çıktı” dedi.

“Beni seven herkes, hatta neredeyse tüm Türkiye iyileşmem için dua etti” diyen oyuncu, "Sevildiğimi biliyordum ama bu kadarını ben de beklemiyordum" ifadelerini kullandı.