Ufuk Özkan karaciğer nakli sonrası setlere döndü. Son haline doktorlar bile şaşırdı
13.10.2026 13:50
Karaciğer nakliyle hayata tutunan Ufuk Özkan, tedavisi sonrası setlere döndü. Rol aldığı filmin galasında görüntülenen oyuncu, son durumuna doktorların bile şaşırdığını söyledi.
“Geniş Aile” dizisiyle tanınan Ufuk Özkan, zor günleri atlattı. Karaciğer yetmezliği nedeniyle aylar önce hastaneye kaldırılan oyuncu, uygun donörün bulunmasıyla nakil ameliyatı oldu.
Eski çalışma arkadaşı, görüntü yönetmeni Salih Kıvırcık'ın donör olduğu Ufuk Özkan'ın karaciğer nakli 3 Şubat’ta gerçekleşti.
KISA SÜREDE SETLERE DÖNDÜ
11 saat süren ameliyat sonrası tedavisi süren Ufuk Özkan, kısa sürede sağlığına kavuştu. Zor günleri atlatan ve setlere dönen 51 yaşındaki oyuncu, rol aldığı filmin galasında görüntülendi.
Magazin Burada'nın haberine göre; Ufuk Özkan, muhabirlerin "Hastalık sonrası tempoya nasıl ayak uydurdunuz?" sorusuna yanıt verdi.
"İŞKOLİK BİR İNSANIM"
Kendimi bildim bileli çalışıyorum diyen Ufuk Özkan, “Ben işkolik bir insanım, mesleğime de aşığım. Bu kadar erken geri dönmeme doktorlarım da şaşırdı. İki ay önceki sağlık kontrollerimde de değerlerim iyi çıktı” dedi.
“Beni seven herkes, hatta neredeyse tüm Türkiye iyileşmem için dua etti” diyen oyuncu, "Sevildiğimi biliyordum ama bu kadarını ben de beklemiyordum" ifadelerini kullandı.
GENİŞ AİLE İLE ŞÖHRETİ YAKALADI
1 Nisan 1975'te Almanya'da doğan ve orada büyüyen Ufuk Özkan, 12 yaşında ailesi ile birlikte Türkiye'ye döndü. Eğitimini Samsun'da tamamlayan Özkan, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 2001'de mezun oldu.
"Oflu Hoca", "Emret Komutanım", "Cenazemize Hoşgeldiniz", "Aile Terbiyesi" ve "Adalet" gibi birçok projede rol alan Özkan, 2009-2011 yılları arasında yayınlanan "Geniş Aile" dizisindeki "Cevahir" karakteriyle şöhreti yakaladı.
2005 yılında Nazan Güneş ile dünyaevine giren Özkan,'ın Eren adında bir oğlu oldu. Ünlü çift, 2022 yılında evliliklerini bitirdi.