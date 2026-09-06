Uganda Dünya Güzeli, sezaryen doğum temalı elbisesiyle hayatın katmanlarını sergiledi
06.09.2026 13:53
Bu sene Miss World yarışmasında Uganda'yı temsil eden Elle Muhoza, sezaryen doğumda kesilen anatomik katmanları sembolize eden özel tasarım elbisesiyle podyumda yürüyerek dikkatleri üzerine çekti.
27 Ağustos Perşembe günü Vietnam'da düzenlenen Miss World 2026 yarışması kapsamındaki 17.Vietnam Güzellik ve Moda Festivali'ne katılan Uganda Dünya Güzeli Elle Muhoza, özel tasarım elbisesiyle dünya çapında büyük ses getirdi.
"Mirasın Ruhu" temasının işlendiği festivalde podyum yürüyüşüne çıkan Muhoza'nın elbisesi, ilhamını sezaryen ameliyatında cerrahların kestiği yedi anatomik katmandan alıyor.
Ugandalı moda tasarımcısı Keesha Abdallah'ın özel eseri olan bu elbisenin, deri, yağ, fasya, kas, periton, rahim ve amniyotik kese olmak üzere yediye ayrılan 'Hayatın Katmanları'nı sahneye taşıyarak annelerin doğum yaparken yaşadıkları zorlukları gözler önüne sermesi amaçlanıyor.
Elle Muhoza, 73.Miss World yarışmasının unutulmaz yüzlerinden biri haline gelse de, finallerde genel klasmanda ilk 40 derece arasına giremedi. Yine de yarışmanın yan kategorilerinde büyük başarılar elde eden Muhoza, Afrika kıtasından ilk 5 finalist arasında yer aldı. Abdallah'ın ikonik elbisesi ise prestijli Dünya Tasarımcı Ödülü'ne layık görüldü.