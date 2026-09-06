Uganda Dünya Güzeli, sezaryen doğum temalı elbisesiyle hayatın katmanlarını sergiledi

Ugandalı moda tasarımcısı Keesha Abdallah'ın özel eseri olan bu elbisenin, deri, yağ, fasya, kas, periton, rahim ve amniyotik kese olmak üzere yediye ayrılan 'Hayatın Katmanları'nı sahneye taşıyarak annelerin doğum yaparken yaşadıkları zorlukları gözler önüne sermesi amaçlanıyor.

Elle Muhoza, 73.Miss World yarışmasının unutulmaz yüzlerinden biri haline gelse de, finallerde genel klasmanda ilk 40 derece arasına giremedi. Yine de yarışmanın yan kategorilerinde büyük başarılar elde eden Muhoza, Afrika kıtasından ilk 5 finalist arasında yer aldı. Abdallah'ın ikonik elbisesi ise prestijli Dünya Tasarımcı Ödülü'ne layık görüldü.