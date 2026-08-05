Ulaşmak için 344 basamak inmek gerekiyor. "Yeryüzünün gözyaşı" olarak biliniyor

Bölgeyi gezmeye gelen bir vatandaş "Almanya'dan geliyorum. Burası gelmeye ve görmeye değer bir yer. Memleketimizin her bir köşesi ailecek gezilip görülmesi gereken yerler." ifadelerini kullandı.

Aksaray'dan gelen bir başkası ise Yahyalı'ya ikinci kez geldiğini, daha önceki gelişinde Yeşilköy Şelalesi'ni görmediğini, bu yüzden bir kez daha bölgeyi ziyaret ettiğini söyledi.

Buraya inerken merdivenleri kullandıklarını dile getiren vatandaş, “Çıkarken biraz zor olacak ama bu güzelliği görmek için kesinlikle değer” dedi.