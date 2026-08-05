Ulaşmak için 344 basamak inmek gerekiyor. "Yeryüzünün gözyaşı" olarak biliniyor
05.08.2026 13:34
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan ve "Yeryüzünün gözyaşı" olarak bilinen Yeşilköy Şelalesi, misafirlerini 344 basamakla karşılıyor.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 344 basamakla ulaşılan Yeşilköy Şelalesi, yeni yerler keşfetmek isteyen doğa tutkunlarını bekliyor.
"Şelaleler diyarı" olarak da bilinen Yahyalı ilçesine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki şelale, misafirlerini 3 yıl önce yapılan 344 basamakla karşılıyor.
Geniş bir yelpaze şeklinde Zamantı Irmağı'na dökülen şelale, doğa ve fotoğraf tutkunları için keşfedilmeyi bekleyen bir rota oluşturuyor.
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçe genelinde çok sayıda şelalenin olduğunu söyledi.
Kapuzbaşı Takım Şelaleleri'nin dünyaca ünlü bir yer olduğunu vurgulayan Öztürk, “Kapuzbaşı'nın komşusu diyebileceğimiz Yeşilköy Şelalesi bizim için çok önemli. Belediye ve Kayseri Valiliğiyle birlikte burada birtakım çalışmalar yaptık. ”Yeryüzünün gözyaşı" diye belirtebileceğim bu yeri turizme kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.
Şelaleye ulaşımı kolaylaştıracak bir projeyi hayata geçirmek istediklerini belirten Öztürk, “Bu bölgeye yeni bir yol yapıyoruz. Yolun tamamlanmasıyla birlikte insanlar araçlarıyla Yeşilköy Şelalesi'nin yanına kadar gidebilecek” dedi.
Öztürk, sözlerine “Yahyalı'da 5 tane büyük şelale var. Bunlardan birisi de Yeşilköy Şelalesi. Şu anda yılda 1,5 milyona yakın ziyaretçimiz var. Bu projenin tamamlanmasıyla bu sayının 2 buçuk milyona çıkacağını tahmin ediyoruz. Burası bir doğa harikası. Bu bir hayal değil gerçek” diye devam etti.
"ÇIKARKEN ZOR OLACAK AMA BU GÜZELLİĞİ GÖRMEYE DEĞER"
Bölgeyi gezmeye gelen bir vatandaş "Almanya'dan geliyorum. Burası gelmeye ve görmeye değer bir yer. Memleketimizin her bir köşesi ailecek gezilip görülmesi gereken yerler." ifadelerini kullandı.
Aksaray'dan gelen bir başkası ise Yahyalı'ya ikinci kez geldiğini, daha önceki gelişinde Yeşilköy Şelalesi'ni görmediğini, bu yüzden bir kez daha bölgeyi ziyaret ettiğini söyledi.
Buraya inerken merdivenleri kullandıklarını dile getiren vatandaş, “Çıkarken biraz zor olacak ama bu güzelliği görmek için kesinlikle değer” dedi.