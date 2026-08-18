Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'ne geri sayım

Festival, Antalya Devlet Opera ve Balesinin 12 Eylül’de sahneleyeceği Giuseppe Verdi'nin görkemli operası Attila ile sanatseverlerle buluşacak. Hun hükümdarı Attila ile Odabella'nın intikam yemini etrafında gelişen aşk, ihanet ve iktidar mücadelesini konu alan eser, Verdi'nin güçlü müziği, etkileyici koro sahneleri ve dramatik anlatımıyla festivalin açılış gecesine damgasını vuracak.

Bestecinin erken dönem başyapıtları arasında yer alan üç perdelik Attila, tarihsel olayları güç, sadakat, intikam ve aidiyet temaları üzerinden etkileyici bir dramatik kurguyla sahneye taşıyacak. Rejisör Yiğit Günsoy tarafından sahneye konulan eser, Lorenzo Castriota yönetimindeki orkestra eşliğinde Aspendos'un tarihi sahnesinde izleyiciyle buluşacak.