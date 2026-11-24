Napolyon döneminin ünlü şefi Antonin Carême'i konu eden “Carême” dizisi, Gecede En İyi Drama dalında ödül alırken, En İyi Komedi dalında ödülü alan yapım ise "Division Palermo" oldu.

En İyi TV Filmi / Mini Dizi kategorisinde de ödülü kazanan “Prisoner 951” oldu.

Louis Theroux'nun "Louis Theroux: The Settlers" adlı belgeseli de gecede En İyi Belgesel dalında ödül aldı.

Kısa format dizi kategorisinin kazananı da “The Class of 2000” oldu.