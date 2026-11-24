Uluslararası Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Türkiye'den Leyla dizisi de ödül aldı
24.11.2026 10:07
54'üncü Uluslararası Emmy Ödülleri, 23 Kasım akşamı New York’ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Kıyasıya rekabetin yaşandığı gecede, Türk dizisi Leyla da ödül aldı.
Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara verilen 54'üncü Uluslararası Emmy Ödülleri, 23 Kasım'da dağıtıldı.
Dünyanın farklı ülkelerinden oyuncular, televizyon dünyasının tanınmış isimleri ve sektör temsilcilerinin katıldığı törenin sunuculuğunu Michael Urie yaptı.
Dünyanın farklı ülkelerinden oyuncular, televizyon dünyasının tanınmış isimleri ve sektör temsilcilerinin katıldığı törende davetliler, kırmızı halıda basın mensuplarına poz verdi. Törende Uzak Şehir dizisinin başrol oyuncuları Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba da boy gösterdi.
Gecede 22 ülkeden 64 aday arasından 16 kategoride kazananlar açıklandı. Birleşik Krallık dokuz ödülle en çok ödülü kazanan ülke oldu.
İşte Uluslararası Emmy Ödülü kazananlar…
Napolyon döneminin ünlü şefi Antonin Carême'i konu eden “Carême” dizisi, Gecede En İyi Drama dalında ödül alırken, En İyi Komedi dalında ödülü alan yapım ise "Division Palermo" oldu.
En İyi TV Filmi / Mini Dizi kategorisinde de ödülü kazanan “Prisoner 951” oldu.
Louis Theroux'nun "Louis Theroux: The Settlers" adlı belgeseli de gecede En İyi Belgesel dalında ödül aldı.
Kısa format dizi kategorisinin kazananı da “The Class of 2000” oldu.
LEYLA DİZİSİ, BİRÇOK YAPIMI GERİDE BIRAKARAK ÖDÜLÜ TÜRKİYE'YE KAZANDIRDI
Ay Yapım imzalı "Leyla: Hayat... Aşk... Adalet" dizisi, En İyi Telenovela kategorisinde ödüle layık görüldü. Dizi adına ödülü, yapımcı Kerem Çatay ve yönetmen Hilal Saral aldı.
Brezilya ve İspanya yapımlarını geride bırakarak ödülü Türkiye'ye kazandıran “Leyla: Hayat... Aşk... Adalet” dizisi; “Kara Sevda”, “Yargı" ve “Deha”dan sonra En İyi Telenovela dalında Emmy kazanan dördüncü Türk dizisi oldu.
Başrollerini Cemre Baysel, Alperen Duymaz ve Gonca Vuslateri'nin paylaştığı "Leyla: Hayat... Aşk... Adalet" dizisi, küçük yaşta annesini kaybeden, üvey annesi Nur tarafından terk edilen Leyla'nın yıllar sonraki dönüşünü anlatıyordu.
Törende En İyi Kadın Oyuncu ödülü “Holy Sh!t” adlı dizideki rolüyle Belçikalı oyuncu Mona Mina Leon, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü ise "Unforgivable" filmiyle İngiliz oyuncu Bobby Schofield aldı.
En İyi Sanat Programı dalında ödülü "Der Talentierte Mr. F" adlı Alman yapımı belgesel kazandı.
Haber kategorisinde de John Sparks imzalı, Ukrayna'nın doğu cephesindeki modern drone savaşlarını konu alan “The World: 24 Hours in the Kill Zone” adlı yapım ödül aldı.
Spor Belgeseli kategorisinde de ödüle uzanan "The Philipstown Wirecar Grand Prix" oldu.
Güncel Konular kategorisinde de İngiliz yapımı “Exposure: Breaking Ranks: Inside Israel's War” ödül kazandı.
Çocuk: Animasyon kategorisinde "The Scarecrows' Wedding" ödül alırken; “Educating Yorkshire”da ikinci sezonuyla En İyi Doğaçlama Eğlence Programı oldu.