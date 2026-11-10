Uluslararası Piyano Yarışması'nın final heyecanı İstanbul'da yaşanacak

Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi tarafından 2013’ten bu yana iki yılda bir düzenlenen İstanbul Orchestra’Sion Uluslararası Piyano Yarışması, dünyanın dört bir yanından profesyonel müzisyenleri bir araya getiriyor. Yarışma aynı zamanda Türkiye'nin genç müzisyenlerini dünya sahnesiyle buluşturan, uluslararası sanat çevreleriyle bağ kurmalarına olanak sağlayan ve İstanbul'u klasik müziğin önemli merkezlerinden biri olarak konumlandıran bir sanat platformu olma niteliği taşıyor.

Uluslararası saygınlığa sahip jüri kadrosu, genç sanatçıların sanatsal gelişimine verdiği önem ve kültürler arasında kurduğu müzikal bağlarla yarışma, bir rekabet ortamının ötesinde, geleceğin piyanistlerini keşfetmeye ve desteklemeye yönelik önemli bir sanat buluşması niteliği taşıyor. Sanat direktörlüğünü Jean-Yves Clément’ın üstlendiği yarışmanın jüri üyeleri arasında Geoffroy Couteau, Gülsin Onay, Denis Pascal, Joseph Moog, Juliette Journaux ve Toros Can bulunuyor.