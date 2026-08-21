Ümit Besen kızının nikahına yetişememişti. Ezgi Besen'den açıklama geldi
21.08.2026 09:34
Son Güncelleme: 21.08.2026 09:38
Ümit Besen'in uçağı kaçırarak kızının Edirne'deki nikahına katılamaması sosyal medyada gündem olmuştu. Besen'in kızı Ezgi Besen'den açıklama geldi.
Sanatçı Ümit Besen'in Edirne Adliyesi’nde hâkim olarak görev yapan ve son HSK kararnamesiyle Safranbolu’ya atanan kızı Ezgi Besen birkaç gün önce evlendi.
Ezgi Besen, Edirneli avukat Yüksel Görkem Erbek ile dünyaevine girdi. Ancak Ümit Besen törene katılamadı.
Edirne'deki törenden günler önce İstanbul’daki yakınları için yatta düğün eğlencesi yapan çifti yalnız bırakmayan sanatçı, Bodrum'daki konseri sonrası uçağı kaçırınca düğüne yetişememişti.
“BABAM SAĞLIKLI OLDUĞU SÜRECE KONSER VERECEK”
Bu durumun sosyal medyada gündem olunca Ümit Besen'in kızı Ezgi Besen'den açıklama geldi. Eleştirilere üzüldüğünü söyleyen Ezgi Besen, “Para hırsı diyenlere şaşırıyorum. Babam sağlıklı olduğu sürece konser verecek, bu onun yaşam biçimi artık. Zaten İstanbul’daki düğüne ev sahipliği yaptı" dedi.
"JET BİLE ARAŞTIRDI AMA OLMADI"
Ezgi Besen, babasının yaşadıklarını “Edirne’ye ise Kütahya konserinden çıkıp yorgun argın gelecekti. Konser sonrası bir müzik aletini stüdyosundan almak için Bodrum’a dönmüş. Ertesi gün İzmir yolunda kaza olunca gelemedi” diye anlattı.
Babasının uçakla İstanbul’a gelip Edirne’ye ulaşmayı düşündüğünü ancak uçağa yetişemediğini belirten Besen, “Jet bile araştırdı ama olmadı. Vardır bir hayır, belki de o yola çıkmaması gerekiyordu” ifadelerini kullandı.
"Nikah Masası", "Okul Yolu" gibi şarkılarıyla tanınan Ümit Besen de kızının açıklamasını kendi sosyal medya hesabından da paylaştı.