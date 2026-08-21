Ümit Besen kızının nikahına yetişememişti. Ezgi Besen'den açıklama geldi

Ezgi Besen, babasının yaşadıklarını “Edirne’ye ise Kütahya konserinden çıkıp yorgun argın gelecekti. Konser sonrası bir müzik aletini stüdyosundan almak için Bodrum’a dönmüş. Ertesi gün İzmir yolunda kaza olunca gelemedi” diye anlattı.

Babasının uçakla İstanbul’a gelip Edirne’ye ulaşmayı düşündüğünü ancak uçağa yetişemediğini belirten Besen, “Jet bile araştırdı ama olmadı. Vardır bir hayır, belki de o yola çıkmaması gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

"Nikah Masası", "Okul Yolu" gibi şarkılarıyla tanınan Ümit Besen de kızının açıklamasını kendi sosyal medya hesabından da paylaştı.