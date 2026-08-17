Ümit Besen'in kızı Ezgi Besen evlendi. Uçağı kaçırınca nikaha yetişemedi

Edirne-Sarayiçi’nde bulunan Ağa Köşkü’nde gerçekleşen törende mutluluğa “evet” diyen Ezgi Besen ve Yüksel Görkem Erbek çiftinin düğününden kareler sosyal medyadan paylaşıldı.

Gözlerden uzak bir yaşam süren Ümit Besen'in iki kızı bulunuyor. Besen'in diğer kızı Melis Besen Doğruer de babasıyla yaptığı düetle tanınıyor.