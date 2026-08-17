Ümit Besen'in kızı Ezgi Besen evlendi. Uçağı kaçırınca nikaha yetişemedi
17.08.2026 14:50
Son Güncelleme: 17.08.2026 14:50
Sanatçı Ümit Besen'in mutluluğuna gölge düştü. Kızı Ezgi Besen'i evlendiren sanatçı, Bodrum konseri sonrası uçağı kaçırınca Edirne'deki nikaha katılamadı.
"Nikah Masası", "Okul Yolu" gibi şarkılarıyla tanınan Ümit Besen'in Edirne Adliyesi’nde hâkim olarak görev yapan ve son HSK kararnamesiyle Safranbolu’ya atanan kızı Ezgi Besen evlendi.
Ezgi Besen, Edirneli avukat Yüksel Görkem Erbek ile dünyaevine girdi. Ancak törene ümit besen katılamadı.
Geçen hafta İstanbul’daki yakınları için yatta düğün eğlencesi yapan çiftin yanında olan Besen, Edirne'deki düğüne yetişemedi. Bodrum'da konseri olan sanatçının uçağa yetişemediği için törene katılamadığı öğrenildi.
Edirne-Sarayiçi’nde bulunan Ağa Köşkü’nde gerçekleşen törende mutluluğa “evet” diyen Ezgi Besen ve Yüksel Görkem Erbek çiftinin düğününden kareler sosyal medyadan paylaşıldı.
Gözlerden uzak bir yaşam süren Ümit Besen'in iki kızı bulunuyor. Besen'in diğer kızı Melis Besen Doğruer de babasıyla yaptığı düetle tanınıyor.