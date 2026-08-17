UNESCO Dünya Miras Komitesi için dev hazırlık başladı

Bakan Ersoy, görüşmede üzerinde özellikle durduğu başlıklardan biri de uluslararası basın oldu. Ersoy, Dünya Miras Komitesi Toplantısı’nın oluşturacağı uluslararası ilgiden Türkiye’nin tanıtımı için güçlü biçimde yararlanılması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası basının toplantıya ilgisinin Türkiye’nin kültürel mirasının dünyaya anlatılması için değerlendirilmesini isteyen Ersoy, Türkiye’ye ilişkin tanıtım çalışmalarının yapılması ve basının ilgisini çekecek ve Türkiye’nin mirasını korunmasında yaptığı güçlü atılımların da içeriklerin oluşturulması gerektiğini belirtti.

Toplantının, yalnızca bir organizasyon olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Ersoy, Türkiye’nin de kendi kültürel mirasının ve bu mirasın korunması ile tanıtımına ilişkin çalışmaların anlatabileceği daha özel etkinliklerin düzenlenmesi yönünde çalışılmasını istedi.

Hazırlıkların erkenden tamamlanmasına önem veren Bakan Ersoy, ulaşım ve organizasyon süreçleri ele alınırken çalışmalara gecikmeden başlanması gerektiğini ve İstanbul'daki hareketlilik için kurumlarla iş birliği içerisinde çalışılmasının önemine işaret etti.