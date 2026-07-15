Ünlü isim ameliyatın beşinci gününden paylaştı: "Deri altında kan hala duruyor, bir ameliyat daha gerekecek"

Daha önce bu ülkede gerçekleştirdiği operasyonları anlatan Ceran, geçen günlerde yüzündeki deformasyonların giderilmesi amacıyla bir ameliyat daha oldu.

Ceran operasyonun yaklaşık iki gün sürdüğünü belirtip, sağlık durumuyla ilgili kendisine yöneltilen eleştirilere de tepki gösterdi.