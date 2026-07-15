Ünlü isim ameliyatın beşinci gününden paylaştı: "Deri altında kan hala duruyor, bir ameliyat daha gerekecek"
15.07.2026 11:48
Güney Kore'de yüzünden geçirdiği operasyonla gündeme gelen eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran, bir operasyon daha geçirebileceğini açıkladı.
Katıldığı Survivor yarışması ile tanınan Didem Ceran, Güney Kore'de geçirdiği estetik operasyon sürecini paylaşmaya devam ediyor.
Daha önce bu ülkede gerçekleştirdiği operasyonları anlatan Ceran, geçen günlerde yüzündeki deformasyonların giderilmesi amacıyla bir ameliyat daha oldu.
Ceran operasyonun yaklaşık iki gün sürdüğünü belirtip, sağlık durumuyla ilgili kendisine yöneltilen eleştirilere de tepki gösterdi.
"EN İYİ NİYETLİ OLDUĞUM YERLERDEN CEZALANDIRILDI"
Hayatındaki zorluklara değinen ünlü isim, "Hiçbir şey kolay olmadı. Her şeyi büyük mücadelelerle, çoğu zaman da tek başıma elde etmek zorunda kaldım." ifadelerini kullandı.
Ameliyat sonrası duygusal bir süreç geçirdiğini anlatan Ceran, "En iyi niyetli olduğum yerlerden cezalandırıldım." ifadesini kullandı.
BİR AMELİYAT DAHA GEÇİREBİLİR"
"Bugün ameliyatımın beşinci günü olmasına rağmen deri altında biriken kan hala duruyor." diyen Ceran, "Büyük ihtimalle yeniden ameliyata girmem gerekecek." ifadesini kullandı.
Yüz germe ameliyatı olmayı düşünenlerin yalnızca operasyon değil iyileşme sürecini de iyi düşünmesi gerektiğini vurgulayan Ceran, "Her şeyi filtresiz paylaşmaya devam ediyorum." dedi.
Güney Kore'deki tedavi sürecine ilişkin ayrıntıları da paylaşan Ceran, "Kore'de ilaçları kutu kutu vermiyorlar. Her kullanım saatinde içmem gereken ilaçların tamamını küçük bir poşetin içine ayrı ayrı hazırlıyorlar. Böylece hangi ilacı ne zaman ve kaç tane içmem gerektiğini karıştırmıyorum." ifadelerini kullandı.