Ünlü isimler TÜRGEV'in 30'uncu yıl kutlamasında buluştu

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) 30. kuruluş yılı, geçtiğimiz gün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen özel programla kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın katıldığı davet, sanat, spor ve iş dünyasının tanınmış isimlerini bir araya getirdi.

1996 yılında genç kızların eğitim yolculuğuna destek olmak amacıyla kurulan TÜRGEV, geride kalan 30 yılda 80 bin 871 öğrenciye yurt hizmeti sunarken, 40 bini aşkın mezun verdi. Bugün 9 ilde bulunan 24 yurdunda 6 bin 300'ün üzerinde öğrenciye ev sahipliği yapan vakıf, burs programlarından kültür-sanat çalışmalarına, psikolojik danışmanlıktan uluslararası projelere kadar birçok alanda genç kızların çok yönlü gelişimine katkı sunmayı sürdürüyor.

30 yıllık birikimini eğitimden kültür-sanata uzanan çok yönlü çalışmalarla sürdüren TÜRGEV'in yıl dönümü programında sahne gençlerindi. Gecenin en çok alkış alan bölümlerinden biri, Güzel İşler Fabrikası (GİF) bünyesinde eğitim alan genç kızlardan oluşan GİF Orkestrası'nın performansı oldu.