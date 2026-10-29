Ünlü isimlerin 29 Ekim coşkusu. "Yaşasın Cumhuriyet"
29.10.2026 10:27
Sanatçılar ve oyuncular mesajlarla Cumhuriyet bayramı coşkusuna ortak oldu.
Cumhuriyetin 103'üncü yıl dönümü her yerde coşkuyla kutlanıyor. Magazin dünyasının ünlü isimleri de bu coşkuya orta oldu. İşte ünlülerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları…
Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray “Büyük Önder Atatürk’ün, bizlere emanet ettiği Cumhuriyet’i sonsuza kadar koruyacağız. Cumhuriyetimizin 103'üncü yılı kutlu olsun” diye paylaşım yaptı.
"SONSUZA DEK CUMHURİYET"
Cihan Ünal, paylaşımında “Bir milletin yeniden doğuşu, bir ülkenin aydınlık yarınlara yürüyüşü… 103 yıl önce yakılan Cumhuriyet meşalesi, bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Bizlere bu eşsiz mirası bırakan Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, minnet ve sonsuz özlemle anıyorum. Cumhuriyetimizin 103'üncü yılı kutlu olsun. Sonsuza dek Cumhuriyet!” ifadelerini kullandı.
Ajda Pekkan da paylaşımında “Cumhuriyetin ışığında her daima birlikte. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” dedi.
"GEÇMİŞ BİZE GELECEĞİ ARMAĞAN ETTİ"
Tuzlu Kahve'nin yıldızlarından Nebahat Çehre de 29 Ekim paylaşımında “Geçmiş bize geleceği armağan etti… Bir milletin kaderini değiştiren, karanlığa ışık, geleceğe umut olan Cumhuriyetimizin 103'üncü yılı kutlu olsun. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetimizi bizlere armağan eden tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve özlemle anıyorum. Yaşasın Cumhuriyet!” ifadelerini kullandı.
Şarkıcı Bengü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı “Dün, bugün, yarın ve daima... Yaşasın Cumhuriyet!” sözleriyle kutladı.
Keremcem: “Özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın simgesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”
Şarkıcı Hakan Peker de paylaşımında “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Ant olsun, gözümüzün ışığı cumhuriyeti her daim koruyacağız. Sevgiyle büyütüp yaşatacağız” dedi.
Hayko Cepkin de “Dün de bizim için bayramdı bugün de bizim için bayram. Bundan sonra da ilelebet bizim için bayram olmaya devam edecek. Onun için bize her gün bayram” şeklinde paylaşım yaptı.
Yılmaz Erdoğan: “Cumhuriyetimizin 103'üncü yılında ebedi şükranlarımızla… 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun!”
Tülin Şahin, Oğuzhan Koç, Murat Boz, İbrahim Tatlıses ve Beyazıt Öztürk de “29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" diye paylaşım yaptı.