Ünlü isimlerin 29 Ekim coşkusu. "Yaşasın Cumhuriyet"

Şarkıcı Hakan Peker de paylaşımında “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Ant olsun, gözümüzün ışığı cumhuriyeti her daim koruyacağız. Sevgiyle büyütüp yaşatacağız” dedi.

Hayko Cepkin de “Dün de bizim için bayramdı bugün de bizim için bayram. Bundan sonra da ilelebet bizim için bayram olmaya devam edecek. Onun için bize her gün bayram” şeklinde paylaşım yaptı.

Yılmaz Erdoğan: “Cumhuriyetimizin 103'üncü yılında ebedi şükranlarımızla… 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun!”

Tülin Şahin, Oğuzhan Koç, Murat Boz, İbrahim Tatlıses ve Beyazıt Öztürk de “29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" diye paylaşım yaptı.