Ünlü isimlerin Ahbap pişmanlıkları. "İçtenlikle özür diliyorum"
16.07.2026 10:29
Ahbap Derneği hakkında başlatılan soruşturma ve Haluk Levent'in tutuklanması sonrası geçmişte derneğin çalışmalarına destek veren ünlüler pişmanlıklarını dile getirdi.
Haluk Levent, kurucusu olduğu Ahbap Derneği adına toplanan bağışların bazı şüphelilerin kişisel hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 12 Temmuz'da Bursa’da gözaltına alındı. İstanbul'a getirilen Levent'e “Dernekler Kanunu’na muhalefet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “örgüt üyeliği” suçlamaları yöneltildi.
Soruşturma kapsamında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 19 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Levent'in yanı sıra iddiaların odağındaki 14 kişi tutuklandı.
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sonrası Kahramanmaraş merkezli depremler döneminde Ahbap'a destek veren ünlü isimler de hayal kırıklığına uğradı. Magazin dünyasının ünlü isimleri yaşadıkları pişmanlıkları sosyal medya hesaplarından dile getirdi. İşte soruşturma sonrası paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlüler…
"BEN DE HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM"
Bir sosyal medya kullanıcısı Gülben Ergen'e 2023 yılında Levent hakkındaki "Haluk Levent'e bu ülke laf söyletmez. Kendini korumaya ve savunmaya ihtiyacı olmayacak kadar iyilik peşinde bir adam ve koca bir Anadolu yüreği taşır." sözlerini hatırlattı. Sonrasında da "Gülben Ergen, gerçekten deprem zamanı bu tweeti sen mi attın? Nasıl bu kadar güveniyorsunuz?" sorusunu yöneltti.
Ünlü şarkıcı da bunun üzerine "Evet, ben attım. Bağış da yaptım. Sizler gibi ben de güvendim. Sizler gibi ben de hayal kırıklığı yaşıyorum." ifadelerini kullandı.
Pelin Batu: “Deprem döneminde paylaştığım içeriği kaldırdım. Başta devlet kurumları ve yöneticileri olmak üzere tüm halkımızdan içtenlikle özür diliyorum. Geçerli olur mu bilmiyorum ama çok pişmanım. Dezenformasyon bazen hepimizi etkisine alabiliyor. Araştırmadan, güvenerek hareket etmek yanlıştı. İnsan neye ve kime güveneceğini şaşırıyor artık. Bir diplomat kızı olarak bana yakışmadı.”
Gökhan Özoğuz: “Ah ahbap vah ahbap. Hep böyle mi olacak bu işler? Bir kere de şaşırsak şu memlekette. Bakalım gerçekliği dökülsün ortaya da.”
"KEŞKE O ESPRİYİ YAPMASAYDIM"
2023'te bir ödül törenindeki konuşması sebebiyle büyük tepki çeken Eda Ece, sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve tekrar özür diledi.
“Hayatımda hiçbir zaman Ahbap Derneği’ne bağışta bulunmadım” diyen Ece, “Hiçbir organizasyonlarında yer almadım. Bağış topladıklarında yardım etmedim. Hiçbir paylaşımda halkı bağış yapmaya yönlendirmedim. Çünkü çok yakınım olan bir arkadaşım, kendisinin başına gelen, yıllar öncesine dayanan şahsi olarak yaşadığı bir dolandırıcılığı ve ona yapılan terbiyesizliği bana söylemişti ve bu nedenle hiçbir zaman tam olarak güvenemedim, sevemedim. Uzak durdum, umarım doğru değildir, çok üzücü” ifadelerini kullandı.
Ece, sözlerine “O dönemde yaşadığım üzüntüyü hiç unutmadım. Orada başka dernekler vardı elbet ama biz kendimiz gittik. Ta ki hayatımın hatasını yapana kadar. Şubattan hazirana kadar bu kabusu yaşadıktan sonra, şubat kapağıyla ödül bana verilince, biz kapak çekimini bırakıp yardıma koştuğumuz için insanlığımdan dolayı o ödülü bana verdiklerini düşündüğüm için bu konu açıldı” diye devam etti.
Konuşma sırasında çok üzüldüğünü ve acıyla gülerek baş edebildiğini belirten Ece, "O an bir espri yaptım. Keşke yapmasaydım. Ve sadece o cümlem paylaşıldı. Dilimi eşek arısı soksaydı. O kadar üzüldüm, o kadar pişman oldum ki böyle bir şey söylememeliydim. Haksızlık ettim. O yüzden bu kadar senedir bana yazılan bütün hakaretleri, çocuğuma kadar edilen küfürleri sadece üzüntüyle okudum. Yıllardır ses çıkarmadım. Bir tek özür diledim, onu da kimse duymadı. Beni yerden yere vurmalarını izledim. Tam da peşinden hamile kaldım. Hamileyken de bu kabus devam etti. Çocuğum 2 yaşına geldi, hiç bitmedi bu linç. Ama hatalı bendim. Özür diliyorum. Daha önce de diledim, yine diliyorum." dedi.
Tekrar tekrar özür dileyen Ece, "Ayrımcı bir dil kullanmak benim gibi herkesi seven birinin yapacağı iş değildi. Bana yakışmadı. Tekrar özür diliyorum. Ömrümde ne kimsenin kötülüğünü istedim ne bir kimse hakkında kötü söz söyledim. Benden kötülük kimse göremez. Aklıma iyilikten başka bir şey gelmez. Yüreğim böyle değil, hamurum böyle kötücül değil… Bir daha böyle bir hadsizlik yapmayacağım. Çünkü ben bu değilim." şeklinde konuştu.
"UMARIM BİR AN ÖNCE AYDINLANIR"
6 Şubat depremleri sonrası Ahbap’ın yardım çalışmalarına destek veren isimler arasında yer alan Mosso da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Mosso, “Elimden geleni bir hayırsever olarak ardıma koymadım. Süreci yakından takip ediyorum. Umarım bir an önce aydınlanır. Adalete ve devletimize güveniyorum. Bu işin peşini kalben ve şahsen bırakmayacağım." dedi.
Oğuzhan Uğur: "Kendi adıma çıkarmam gereken dersleri de çıkardım. Bundan sonra böyle süreçlerde devletin resmi kurumları dışında hareket etmemenin önemini görmüş olduk…"