Ünlü isimlerin Ahbap pişmanlıkları. "İçtenlikle özür diliyorum"

Bir sosyal medya kullanıcısı Gülben Ergen'e 2023 yılında Levent hakkındaki "Haluk Levent'e bu ülke laf söyletmez. Kendini korumaya ve savunmaya ihtiyacı olmayacak kadar iyilik peşinde bir adam ve koca bir Anadolu yüreği taşır." sözlerini hatırlattı. Sonrasında da "Gülben Ergen, gerçekten deprem zamanı bu tweeti sen mi attın? Nasıl bu kadar güveniyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Ünlü şarkıcı da bunun üzerine "Evet, ben attım. Bağış da yaptım. Sizler gibi ben de güvendim. Sizler gibi ben de hayal kırıklığı yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Pelin Batu: “Deprem döneminde paylaştığım içeriği kaldırdım. Başta devlet kurumları ve yöneticileri olmak üzere tüm halkımızdan içtenlikle özür diliyorum. Geçerli olur mu bilmiyorum ama çok pişmanım. Dezenformasyon bazen hepimizi etkisine alabiliyor. Araştırmadan, güvenerek hareket etmek yanlıştı. İnsan neye ve kime güveneceğini şaşırıyor artık. Bir diplomat kızı olarak bana yakışmadı.”

Gökhan Özoğuz: “Ah ahbap vah ahbap. Hep böyle mi olacak bu işler? Bir kere de şaşırsak şu memlekette. Bakalım gerçekliği dökülsün ortaya da.”