Ünlülerden 10 Kasım paylaşımları. "Daima kalbimizdesin"

Hülya Koçyiğit, paylaşımına “10 Kasım Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 88'inci yılında sonsuz sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Bir millete yeniden umut olan, bizlere bağımsız bir vatan ve aydınlık bir gelecek armağan eden fikirlerin, bugün de yarın da yolumuzu aydınlatmaya devam edecek. Bıraktığın en kıymetli miras olan Cumhuriyet'imize ve değerlerine daima sahip çıkacağız. Sonsuz saygı, sevgi ve minnetle… Ruhun şad olsun Atam” notunu düştü.

Kerem Bürsin, Seda Sayan ve daha birçok ünlü isim Mustafa Kemal Atatürk'ü “Saygı, sevgi ve minnetle” diyerek andı.