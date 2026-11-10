Ünlülerden 10 Kasım paylaşımları. "Daima kalbimizdesin"
10.11.2026 11:24
Ünlü isimler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 88'inci yıl dönümü için sosyal medyadan mesajlar yayınladı.
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88'inci yılında anılıyor. Türkiye'nin her yerinde çeşitli anma törenlerinin yanı sıra sosyal medyada da paylaşımlar yapılırken, ünlüler de 10 Kasım'da Atatürk'ü andı. İşte ünlü isimlerin paylaşımları…
Türkan Şoray, 10 Kasım'da Atatürk'ü “Daima kalbimizdesin. Sevgi, özlem ve minnetle anıyoruz” sözleriyle andı.
Komedyen Cem Yılmaz, “Mekanın cennet olsun Büyük Atatürk.Ne dediysen o. Ne mutlu Türküm diyene…” ifadelerini kullandı.
Erdal Özyağcılar da 10 Kasım için yaptığı paylaşımda Ümit Yaşar Oğuzcan'ın Mustafa Kemal'i Düşünüyorum şiirine yer verdi.
Şarkıcı Fedon ise “10 Kasım Dünya lideri Ata'mızın aramızdan ayrılışının 88'inci yılında onu sevgi ve saygıyla anıyor, onun ilkelerine bağlı kalarak onu hiçbir zaman unutmayacağız” dedi.
Süperstar Ajda Pekkan “Saygı, özlem ve minnetle anıyoruz” paylaşımını yaptı.
Murat Boz, paylaşımında "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 88'inci yıl dönümü. Saygı, minnet ve özlemle" dedi.
Hülya Koçyiğit, paylaşımına “10 Kasım Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 88'inci yılında sonsuz sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Bir millete yeniden umut olan, bizlere bağımsız bir vatan ve aydınlık bir gelecek armağan eden fikirlerin, bugün de yarın da yolumuzu aydınlatmaya devam edecek. Bıraktığın en kıymetli miras olan Cumhuriyet'imize ve değerlerine daima sahip çıkacağız. Sonsuz saygı, sevgi ve minnetle… Ruhun şad olsun Atam” notunu düştü.
Kerem Bürsin, Seda Sayan ve daha birçok ünlü isim Mustafa Kemal Atatürk'ü “Saygı, sevgi ve minnetle” diyerek andı.
Zafer Algöz, 10 Kasım mesajında “Öyle bir hayat yaşa ki öldüğünde düşmanın bile ağlasın. Büyük Atatürk, vatan sana minnettardır” ifadelerini kullandı.
Şarkıcı Yonca Lodi “Değişmeyen, değişmeyecek tek şey size özlemimizdir Ata’m… Biz evlatlarınız vasiyetiniz üzerine onurlu ve ahlaklı zaferler peşindeyiz. Daima… Huzur içinde, nurlarda, rahmet içinde uyuyunuz. Asil varlığınız, zaman, mekan, alem gözetmeksizin yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir” dedi.
Şahan Gökbakar ise “Asalet, adamlık ve vicdan iyi ki varsın güzel insan. Açtığın yolda gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim. Ne mutlu Türk'üm diyene” notunu düştü.