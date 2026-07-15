Ünlülerden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımları. "Birlik ve beraberliğimiz daim olsun"

Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil de paylaşımında “15 Temmuz... O gece hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Demokrasinin, millet iradesinin ve bağımsızlığın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırladığımız bu günde; birlik, beraberlik ve huzurun ülkemizden hiç eksik olmamasını diliyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun” ifadelerini kullandı.