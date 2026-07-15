Ünlülerden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımları. "Birlik ve beraberliğimiz daim olsun"
15.07.2026 12:02
Ünlü isimler, ünlü isimleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılında sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı.
15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Ünlü isimler de 253 kişinin yaşamını yitirdiği, binlerce kişinin yaralandığı gecenin yıl dönümünde şehitleri ve gazileri sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla andı.
Oyuncu Şoray Uzun, 15 Temmuz sonrası İzmir Konak Meydanı'nda çekilen fotoğrafını “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Allah bu millete bir daha bir 15 Temmuz yaşatmasın” notuyla paylaştı.
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ise 15 Temmuz'a dair kareleri takipçileriyle paylaştı ve "Unutma... 15 Temmuz. Şehitlerimizin ayakkabıları…" notunu düştü.
Ebru Gündeş de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için ekibi tarafından hazırlanan özel klibi takipçileriyle paylaştı.
İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses ise paylaşımında “15 Temmuz 10'uncu yıl... İrade bizim, zafer bizim! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü...” ifadelerini kullandı.
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, vatanı ve demokrasiyi korumak uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun."
Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil de paylaşımında “15 Temmuz... O gece hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Demokrasinin, millet iradesinin ve bağımsızlığın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırladığımız bu günde; birlik, beraberlik ve huzurun ülkemizden hiç eksik olmamasını diliyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun” ifadelerini kullandı.