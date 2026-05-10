Ünlülerden Anneler Günü paylaşımları. "Annenin sevgisi büyüdükçe toplumun geleceği büyür"
10.05.2026 13:25
Tülin Şahin, Eda Ece, Esra Erol, Gupse Özay ve daha birçok ünlü isim, annelerinin ve sevdiklerinin Anneler Günü'nün sosyal medya paylaşımlarıyla kutladı. İşte ünlülerden Anneler Günü mesajları...
"BİR ANNENİN SEVGİSİ BÜYÜDÜKÇE TOPLUMUN GELECEĞİ BÜYÜR"
Tülin Şahin
“Anne olmak; bazen herkes uyurken sessizce düşünmek, bazen yorulsa da güçlü görünmek, bazen de bir çocuğun gülüşünde dünyayı unutabilmektir. Bir annenin sevgisi büyüdükçe aslında bir toplumun geleceği büyür. Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun.”
"BÜYÜK İŞ BAŞARIYORUZ, GURUR DUYUYORUM HEPİNİZLE"
Ünlü oyuncu Eda Ece de Anneler Günü dolasıyla paylaşımda bulunan ünlüler arasında yer aldı. Eda Ece, küçük kızının annesiyle olan bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadelere yer verdi:
“Annem ve kızım… Tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlarım. Büyük iş başarıyoruz, gurur duyuyorum hepinizle!”
Anneler Günü paylaşımda bulunan bir diğer isim ise oyuncu Seda Bakan oldu. Bakan, kızlarıyla birlikte bir fotoğraf paylaşarak, "Anneler Günümüz kutlu olsun." kendi gibi anne olan bütün takiplerinin gününü kutladı.
Gupse Özay:
“Anneler bayramımız kutlu olsun o zaman.”
"BEN BU HAYATTA EN ÇOK ANNE OLMAYI SEVDİM"
Pınar Altuğ:
“Ben bu hayatta en çok anne olmayı sevdim. Senin annen olmak çok ama çok güzel.”
Gülşen Bubikoğlu:
“Canım annem... Liseli bir kız, su gibi akıp giden bir ömür... Seni özledim. Bütün annelerin bu güzel günü kutlu olsun.”
Hülya Koçyiğit
“Hayatımıza sevgileriyle yön veren, varlıklarıyla içimizi güçlendiren, hayatın en zor anlarında bile sevgisinden eksiltmeyen, bir gülüşüyle içimize umut veren en kıymetli varlıklarımız olan tüm annelerimizin, anne adaylarının ve anne sevgisiyle bir canı sarıp sarmalayan herkesin Anneler Günü'nü yürekten kutluyorum. Annesini özleyen, ona sarılmayı kalbinde taşıyan herkese; evladını yitirmiş, evlat hasreti yaşayan tüm annelerimize de tüm kalbimle sarılıyorum.”
Esra Erol
“Ben cesaretimi, her kararımda kulağıma 'Korkma, ben buradayım' diyen annemden alırım. Evlatlarıma da aynı cümleyi fısıldayan bir anne olmaya çalışıyorum. Anneler Günü kutlu olsun.”
"ANNELERİMİZ, BAŞIMIZIN TACI"
Tan Sağtürk:
"Başta annemin ve güzeller güzeli eski eşimin ve yüreğinde annelik duygusunu yaşayan herkesin Anneler Günü'nü kutluyorum. Annelerimiz, başımızın tacıdır."
Behzat Uygur:
“Canım annem”
"HAYATIMDA VERDİĞİM EN DOĞRU KARAR"
Gizem Karaca:
"Daha dün gibi... Kafasını tutan geriye gitmesin diye endişelendiğim bebeğim. Bugün annesine çiçek uzatan eli... İyi ki beni seçtin! Hayatımda verdiğim en doğru karar. Anneler Günü'müz kutlu olsun.