Ünlüleri buluşturan davet. Serenay Sarıkaya ve Ajda Pekkan düeti geceye damga vurdu

Kısa bir süre önce kalp krizi geçiren Cem Yılmaz , geceye GORA 4 GORA ekibiyle katılırken, sağlığının çok iyi olduğunu söyledi.

2. Sayfa'nın haberine göre; Yılmaz, “Hayatınızda biri var mı?” sorusuna, “İlişkim yok, doktorum yasakladı” diyerek esprili bir yanıt verdi.

Tuzlu Kahve dizisinin yıldızları Eda Ece ve Şevval Sam da gecedeydi. Gazete Magazin'in haberine göre; Tuzlu Kahve'ye Mike Tyson 'ın konuk olmasıyla ilgili konuşan Eda Ece, “Sürprizlerle dolu bir dizi. İnanın benim de haberim olmuyor. Şaka sanıyoruz gerçek oluyor” dedi.

Ünlü isimler geceden kareler sosyal medyada paylaşırken, yıldızların akın ettiği davette Ajda Pekkan sahne aldı.