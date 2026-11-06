Ünlüleri buluşturan davet. Serenay Sarıkaya ve Ajda Pekkan düeti geceye damga vurdu
06.11.2026 10:34
Magazin dünyasının ünlü isimleri dün özel bir davette bir araya geldi. Yıldızların buluştuğu geceye Ajda Pekkan ve Serenay Sarıkaya düeti damga vurdu.
Birbirinden ünlü isimler dün özel bir davete katıldı. Davet öncesi basın mensuplarıyla konuşan yıldızlar, kombinlerinin yanı sıra açıklamalarıyla da gündem oldu.
Geceye Özcan Deniz, Gupse Özay-Barış Arduç, Birce Akalay-Hakan Kurtaş, Bergüzar Korel-Halit Ergenç, Ezgi Mola, Demet Evgar, Pınar Deniz-Kaan Yıldırım, Fatih Terim, Okan Yalabık, Manifest kızları, Neslihan Atagül, Dilan Çiçek Deniz, Selahattin Paşalı, Serra Arıtürk-Aytaç Şaşmaz, Caner Cindoruk, Bensu Soral, Aybüke Pusat, Uğur Aslan, Pelin Karahan, Burak Yörük, Mert Yazıcıoğlu, Seda Bakan, Öykü Karayel-Can Bonomo, Aslıhan Malbora, Melis Sezen, Sinem Kobal, Mert Ramazan Demir, Burcu Biricik, Demet Özdemir, Engin Öztürk, Tolga Sarıtaş- Zeynep Mayruk, Kaan Urgancıoğlu, Aras Bulut İynemli, Gökçe Bahadır-Emir Ersoy, Engin Akyürek ve daha birçok isim konuk oldu.
BİRBİRİNDEN ÜNLÜ İSİMLER BİR ARADA
Kısa bir süre önce kalp krizi geçiren Cem Yılmaz, geceye GORA 4 GORA ekibiyle katılırken, sağlığının çok iyi olduğunu söyledi.
2. Sayfa'nın haberine göre; Yılmaz, “Hayatınızda biri var mı?” sorusuna, “İlişkim yok, doktorum yasakladı” diyerek esprili bir yanıt verdi.
Tuzlu Kahve dizisinin yıldızları Eda Ece ve Şevval Sam da gecedeydi. Gazete Magazin'in haberine göre; Tuzlu Kahve'ye Mike Tyson'ın konuk olmasıyla ilgili konuşan Eda Ece, “Sürprizlerle dolu bir dizi. İnanın benim de haberim olmuyor. Şaka sanıyoruz gerçek oluyor” dedi.
Ünlü isimler geceden kareler sosyal medyada paylaşırken, yıldızların akın ettiği davette Ajda Pekkan sahne aldı.
AJDA PEKKAN İLE SERENAY SARIKAYA AYNI SAHNEDE
Beyazlar içinde sahneye çıkan Ajda Pekkan, Serenay Sarıkaya ile düet yaptı. İkili, Pekkan'ın “Düşünme Hiç” şarkısını birlikte seslendirirken; Süperstar “Sana Neler Edeceğim”i söylerken Sarıkaya'ya mikrofon uzattı. İkili bu anlarda karşılıklı oynadı.
Öte yandan seneler önce Ajda Pekkan ile düet yapmak istediğini söyleyen Sarıkaya'nın dileği gerçekleşirken, ikilinin sahnedeki halleri sosyal medyadan paylaşıldı ve görenlerden tam not aldı.