Ünlülerin birbirinden ilginç kulis istekleri. Çamaşır suyu, buz dolu gümüş kase, siyah havlu...
05.11.2026 15:21
Son Güncelleme: 05.11.2026 15:27
Sahnede devleşen ünlü isimlerin kulis istekleri dikkat çekiyor. Kimi sahne öncesinde loş ışık ve sessizlik isterken, bazıları da kullanacağı tabağa hatta havlunun rengine bile önem veriyor.
Şarkıları, sahne şovları ve bazen de kostümleriyle adlarından söz ettiren ünlü isimler, sahne öncesinde kendilerine özel hazırlıklar yapıyor. Bu sebeple kulislerine önem veren sanatçıların istekleri şaşırtıyor. İşte şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlülerin kulislerinde istedikleri iddia edilenler…
Gel Konuşalım'ın haberine göre; "Hepsi Senin Mi?", "Şımarık", "Yolla", “Dudu”, “Gülümse Kaderine” gibi şarkılarıyla tanınan Megastar lakaplı Tarkan Tevetoğlu, kulisindeki ışıkların loş olması dışında alkali su, zencefil çayı, bal ve taze limon istiyor.
Süperstar Ajda Pekkan ise sıcaklık konusuna önem veriyor. Kulisinde klima çalışmasını istemeyen Pekkan, oda sıcaklığın hatta suyunun bile 22 derece olmasını tercih ettiği iddia edildi.
"Diva" lakabıyla bilinen şarkıcı Bülent Ersoy da kendisi için hazırlanan özel bir koltuk dışında somon füme ve hayvar istediği öne sürüldü.
KULİSTE PLASTİK BİR ŞEY İSTEMİYOR
Türk sanat müziğinin "Sanat Güneşi" Zeki Müren, 24 Eylül 1996'da hayatını kaybetti. Yalnızca müzik yaşamıyla değil, sahne anlayışı ve kendine özgü üslubuyla iz bırakan Müren'in kuliste içi buz dolu gümüş bir kase istediği ve usta ismin heyecanını yatıştırmak için bu kaseye ellerini soktuğu iddia edildi.
Son dönemde açıklamalarıyla gündeme gelen Seda Sayan da kuliste çamaşır suyu istiyor. En az 6 saat önce kulisin önce çamaşır suyu ile ardından lavanta yağı damlatılan su ile silinmesine önem verdiği söyleniyor.
Mustafa Sandal da kuliste plastik tabak, bardak istemediği, Sertab Erener'in ise kuliste mutlaka taze sıkılmış buğday çimi suyu olmasını istediği öne sürüldü.
Hadise ise kulisteki tüm mobilyaların beyaz olmasının yanı sıra sesine iyi gelmesi için taze zencefil, limon ve bitki çayı tercih ediyor.
HAVLUSU MUTLAKA SİYAH OLMALI
Farklı açıklamalarıyla da bilinen Teoman'ın kuliste mutlaka istediği şeyin siyah bir havlu ya da bornoz olduğu söylenirken, konserlerine ara vermeden devam eden Sibel Can'ın da kuliste dev bir vantilatör istediği öne sürüldü.
33 senedir sahnelerde olan Kenan Doğulu da kulisinde zencefil çayı, bal ve taze limon istiyor.
Demet Akalın kuliste ada çayı yağı olmasına önem verirken, fit haliyle dikkat çeken Gülşen de çiğ kuruyemiş, taze ananas ve avokado istediği iddia edildi.
“Delikanlım”, “Hastayım Sana”, “Haberi Olsun”, “Emi”, “Çabuk Olalım Aşkım” gibi şarkılarıyla tanınan Yıldız Tilbe'nin de kuliste sakinliği tercih ettiği ve taze nane yaprakları, kaynatılmış limonlu su ve temiz havlu istediği aktarıldı.