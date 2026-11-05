Ünlülerin birbirinden ilginç kulis istekleri. Çamaşır suyu, buz dolu gümüş kase, siyah havlu...

Gel Konuşalım'ın haberine göre; "Hepsi Senin Mi?", "Şımarık", "Yolla", “Dudu”, “Gülümse Kaderine” gibi şarkılarıyla tanınan Megastar lakaplı Tarkan Tevetoğlu , kulisindeki ışıkların loş olması dışında alkali su, zencefil çayı, bal ve taze limon istiyor.

Süperstar Ajda Pekkan ise sıcaklık konusuna önem veriyor. Kulisinde klima çalışmasını istemeyen Pekkan, oda sıcaklığın hatta suyunun bile 22 derece olmasını tercih ettiği iddia edildi.

"Diva" lakabıyla bilinen şarkıcı Bülent Ersoy da kendisi için hazırlanan özel bir koltuk dışında somon füme ve hayvar istediği öne sürüldü.