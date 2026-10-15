Ünlülerin evlerini su bastı. "Merdivenlerden su fışkırıyor"

Öte yandan şarkıcı Hadise Açıkgöz de yaşanan afet sonrası paylaşım yaptı. “Sel felaketinde hayatını kaybeden iki vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevdiklerine sabır diliyorum” diyen Açıkgöz, sokak hayvanları için çağrıda bulundu:

“İnşallah daha fazla can kaybı yaşanmaz, herkes bir an önce güvenliğe kavuşur. Bu zor günlerde sessiz canlarımızı da unutmayalım. Onlar yardım isteyemiyor, seslerini duyuramıyorlar. Lütfen selden etkilenen hayvanlarda da gözümüz kulağımız olsun. Her can çok kıymetli. Selden etkilenen herkese çok geçmiş olsun."