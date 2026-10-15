Ünlülerin evlerini su bastı. "Merdivenlerden su fışkırıyor"
15.10.2026 16:25
Son Güncelleme: 15.10.2026 16:31
İstanbul'da dünden beri etkili olan sağanak yağış, felakete dönüştü. Dereler taşıp, yollar göle dönerken bazı ünlü isimlerin evlerini de su bastı.
İstanbul, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağışın etkisi altında kaldı. Megakentte birçok yerde yollar göle döndü, vatandaşlar mahsur kaldı. Kent genelinde su baskınları yaşanırken, bazı ünlü isimlerin evlerini de su bastı.
Alişan, Ece Vahapoğlu ve Aylin Coşkun da yaşadıkları mağduriyeti takipçileriyle paylaştı.
ALİŞAN
Alişan'ın evinin bodrumunu su bastı. İtfaiye çalışanlarıyla fotoğrafını paylaşan şarkıcı, “Allah razı olsun İstanbul İtfaiyesi'nden... 3 saattir belimize kadar su basan bodrum katının tüm suyunu boşalttılar var olsunlar. Buradan ihtiyacı olan yerlere yardıma devam. Sabaha kadar görevdeler” dedi.
AYLİN COŞKUN
Uzun süredir gözlerden uzak olan şarkıcı Aylin Coşkun'un da evini su bastı. Paylaşımında evinin içindeki merdivenlerde su fışkırdığını gözler önüne seren Coşkun, "Evi su bastı... Evin içindeki merdivenlerden su fışkırıyor" ifadelerini kullandı.
ECE VAHAPOĞLU
Göktürk'te yaşayan sunucu Ece Vahapoğlu, bulunduğu sitede 10'dan fazla evin alt katını su bastığını söyledi. Vahapoğlu "Benim de oturduğum ev dahil sitede 10 evin alt katını su bastı. İtfaiye için hatta bekliyorum, sıra var" dedi.
"SELDEN ETKİLENEN HERKESE ÇOK GEÇMİŞ OLSUN"
Öte yandan şarkıcı Hadise Açıkgöz de yaşanan afet sonrası paylaşım yaptı. “Sel felaketinde hayatını kaybeden iki vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevdiklerine sabır diliyorum” diyen Açıkgöz, sokak hayvanları için çağrıda bulundu:
“İnşallah daha fazla can kaybı yaşanmaz, herkes bir an önce güvenliğe kavuşur. Bu zor günlerde sessiz canlarımızı da unutmayalım. Onlar yardım isteyemiyor, seslerini duyuramıyorlar. Lütfen selden etkilenen hayvanlarda da gözümüz kulağımız olsun. Her can çok kıymetli. Selden etkilenen herkese çok geçmiş olsun."