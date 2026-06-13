Ünlülerin mezuniyet gururu. Cem Yılmaz'dan oğlu Kemal'le poz

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile 2018 yılında boşandığı Emina Jahovic'in oğulları Yaman, liseden mezun oldu. Oğlunu mezuniyet töreninde yalnız bırakmayan Sandal, çocuklarıyla verdiği pozu şu notla paylaştı:

“Canım oğlum Yaman'ım mezuniyetini görmek de kısmet oldu. Bu hayat yolculuğunda bir engeli daha aştın. Allah, üniversite mezuniyetini de görmeyi nasip etsin. Seninle gurur duyuyorum oğlum... Dipnot: Sıra sende canım Yavuz'um.”

Gülben Ergen de meslektaşının paylaşımına “Yüzündeki haklı gurur ne olacak?” diye yorum yaptı.