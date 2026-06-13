Ünlülerin mezuniyet gururu. Cem Yılmaz'dan oğlu Kemal'le poz
13.06.2026 15:13
Magazin dünyasının ünlüleri çocuklarının mezuniyet töreninde gurur dolu anlar yaşadı. Cem Yılmaz, Mustafa Sandal gibi isimler mutluluklarını sosyal medyadan da paylaştı.
Cem Yılmaz, Mustafa Sandal, Özcan Deniz gibi ünlü isimler, çocuklarının mezuniyet töreninde heyecan, mutluluk ve gurur dolu anlar yaşadı. İstanbul'da gerçekleşen törenden kareler, sosyal medyadan paylaşıldı.
MUSTAFA SANDAL
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile 2018 yılında boşandığı Emina Jahovic'in oğulları Yaman, liseden mezun oldu. Oğlunu mezuniyet töreninde yalnız bırakmayan Sandal, çocuklarıyla verdiği pozu şu notla paylaştı:
“Canım oğlum Yaman'ım mezuniyetini görmek de kısmet oldu. Bu hayat yolculuğunda bir engeli daha aştın. Allah, üniversite mezuniyetini de görmeyi nasip etsin. Seninle gurur duyuyorum oğlum... Dipnot: Sıra sende canım Yavuz'um.”
Gülben Ergen de meslektaşının paylaşımına “Yüzündeki haklı gurur ne olacak?” diye yorum yaptı.
EMINA JAHOVIC
Sandal ile evliliğini 2018 yılında bitiren ve törene küçük oğlu Yavuz ile katılan Emina Jahovic ise oğlunun mezuniyet töreninden kareleri “Sana geri dönebileceğin kökler ve uçabileceğin kanatlar verdim. Bugün, senin yükselişini izliyorum” diyerek paylaştı.
Yaman ve Yavuz'un anne babalarının boyuna yetişmesi dikkatlerden kaçmadı.
CEM YILMAZ
Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile 2012'de evlenip 2013'te boşandığı Ahu Yağtu da oğulları Kemal'in mezuniyet töreninde bir araya geldi. 13 yaşındaki Kemal'in mezuniyeti sebebiyle heyecanlarını paylaşan ünlü ikiliden Cem Yılmaz, oğluyla fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü komedyen, baba oğul pozuna nazar boncuğu eklemeyi ihmal etmedi.
NAZİFE-BEKİR AKSOY
Doktorlar dizisiyle şöhreti yakalayan Bekir Aksoy ve kendisi gibi oyuncu eşi Nazife Aksoy da oğulları Asil'in mezuniyet gururunu yaşadı. Bekir Aksoy aynı zamanda gecenin sunuculuğunu üstlenirken, Nazife Aksoy da aile pozunu takipçileriyle paylaştı.
ÖZCAN DENİZ
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz de Feyza Aktan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kuzey ile birlikte törene katıldı. Deniz, oğluyla ilk kez böyle bir etkinliğe katıldığını söyledi.