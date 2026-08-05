Uraz Kaygılaroğlu'ndan GORA 4 GORA açıklaması. Setten detayları paylaştı
05.08.2026 10:53
Şimdilerde Cem Yılmaz imzalı GORA 4 GORA için sette olan Uraz Kaygılaroğlu, dün akşam katıldığı etkinlikte muhabirlerle sohbet etti. Oyuncu, setten son detayları paylaştı.
Komedyen Cem Yılmaz'ın yeni projesi GORA 4 GORA için heyecan dorukta. Cem Yılmaz'ın hem yazıp hem yönettiği, Gora serisinin devamı niteliğinde olan GORA 4 GORA, dizi olarak izleyiciyle buluşacak. Çekimleri hızla devam eden dizi, dijital bir platformda yayınlanacak.
"ÇEKİMLER BİTMEK ÜZERE"
Çekimleri tüm hızıyla devam eden GORA 4 GORA'da rol alan Uraz Kaygılaroğlu, dün akşam katıldığı etkinlikte diziyle alakalı konuştu.
2. Sayfa'nın haberine göre; GORA 4 GORA dizisinin çekimlerinin sürdüğünü söyleyen oyuncu, "Birkaç haftamız kaldı" dedi.
Setle alakalı da konuşan Uraz Kaygılaroğlu, "GORA 4 GORA'nın çekimleri eğlenceli, neşeli geçiyor" ifadelerini kullandı.
GORA 4 GORA'nın yayın tarihiyle ilgili de konuşan Kaygılaroğlu, "Önümüzdeki yıl eylül ya da ekimde olur herhalde" dedi.
Arif'in hem oğlunun saygısını yeniden kazanmak hem de Demon’un algoritmalarla yönettiği tiranlığı yıkmak için yeni bir yolculuğa çıkmasını konu alan GORA 4 GORA'nın kadrosunda; Bige Önal, Bora Akkaş, Burak Şafak, Bülent Şakrak, Can Yılmaz, İdil Sivritepe, Necip Memili, Nevcan Su Özel, Okan Çabalar, Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu ve Zafer Algöz gibi isimler yer alıyor.