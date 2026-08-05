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Uraz Kaygılaroğlu'ndan GORA 4 GORA açıklaması. Setten detayları paylaştı

05.08.2026 10:53

Aydın Kayar

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Şimdilerde Cem Yılmaz imzalı GORA 4 GORA için sette olan Uraz Kaygılaroğlu, dün akşam katıldığı etkinlikte muhabirlerle sohbet etti. Oyuncu, setten son detayları paylaştı.

Uraz Kaygılaroğlu'ndan GORA 4 GORA açıklaması. Setten detayları paylaştı
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Komedyen Cem Yılmaz'ın yeni projesi GORA 4 GORA için heyecan dorukta. Cem Yılmaz'ın hem yazıp hem yönettiği, Gora serisinin devamı niteliğinde olan GORA 4 GORA, dizi olarak izleyiciyle buluşacak. Çekimleri hızla devam eden dizi, dijital bir platformda yayınlanacak.

"ÇEKİMLER BİTMEK ÜZERE" 1
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"ÇEKİMLER BİTMEK ÜZERE"

Çekimleri tüm hızıyla devam eden GORA 4 GORA'da rol alan Uraz Kaygılaroğlu, dün akşam katıldığı etkinlikte diziyle alakalı konuştu.

 

2. Sayfa'nın haberine göre; GORA 4 GORA dizisinin çekimlerinin sürdüğünü söyleyen oyuncu, "Birkaç haftamız kaldı" dedi.

Uraz Kaygılaroğlu'ndan GORA 4 GORA açıklaması. Setten detayları paylaştı 2
Sosyal Medya

Setle alakalı da konuşan Uraz Kaygılaroğlu, "GORA 4 GORA'nın çekimleri eğlenceli, neşeli geçiyor" ifadelerini kullandı.

 

GORA 4 GORA'nın yayın tarihiyle ilgili de konuşan Kaygılaroğlu, "Önümüzdeki yıl eylül ya da ekimde olur herhalde" dedi.

Uraz Kaygılaroğlu'ndan GORA 4 GORA açıklaması. Setten detayları paylaştı 3
Sosyal Medya

Arif'in hem oğlunun saygısını yeniden kazanmak hem de Demon’un algoritmalarla yönettiği tiranlığı yıkmak için yeni bir yolculuğa çıkmasını konu alan GORA 4 GORA'nın kadrosunda; Bige Önal, Bora Akkaş, Burak Şafak, Bülent Şakrak, Can Yılmaz, İdil Sivritepe, Necip Memili, Nevcan Su Özel, Okan Çabalar, Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu ve Zafer Algöz gibi isimler yer alıyor.