Uraz Kaygılaroğlu'ndan GORA 4 GORA açıklaması. Setten detayları paylaştı

Komedyen Cem Yılmaz'ın yeni projesi GORA 4 GORA için heyecan dorukta. Cem Yılmaz 'ın hem yazıp hem yönettiği, Gora serisinin devamı niteliğinde olan GORA 4 GORA, dizi olarak izleyiciyle buluşacak. Çekimleri hızla devam eden dizi, dijital bir platformda yayınlanacak.