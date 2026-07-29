Uraz Kaygılaroğlu'ndan GORA 4 GORA kareleri. Kızı Ada da sette

Cem Yılmaz 'ın hem yazıp hem yönettiği, Gora serisinin devamı niteliğinde olan GORA 4 GORA, dizi olarak izleyiciyle buluşacak. Çekimleri hızla devam eden dizi, dijital bir platformda yayınlanacak.

Arif'in hem oğlunun saygısını yeniden kazanmak hem de Demon’un algoritmalarla yönettiği tiranlığı yıkmak için yeni bir yolculuğa çıkmasını konu alan GORA 4 GORA'da rol alan Uraz Kaygılaroğlu, setten kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.