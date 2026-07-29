Uraz Kaygılaroğlu'ndan GORA 4 GORA kareleri. Kızı Ada da sette
29.07.2026 09:54
Son Güncelleme: 29.07.2026 10:02
Cem Yılmaz'ın yeni projesi GORA 4 GORA için bekleyiş sürüyor. Çekimleri hızla devam eden dizinin oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu, setten kareleri takipçileriyle paylaştı.
Cem Yılmaz'ın hem yazıp hem yönettiği, Gora serisinin devamı niteliğinde olan GORA 4 GORA, dizi olarak izleyiciyle buluşacak. Çekimleri hızla devam eden dizi, dijital bir platformda yayınlanacak.
Arif'in hem oğlunun saygısını yeniden kazanmak hem de Demon’un algoritmalarla yönettiği tiranlığı yıkmak için yeni bir yolculuğa çıkmasını konu alan GORA 4 GORA'da rol alan Uraz Kaygılaroğlu, setten kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.
Komedyen Cem Yılmaz ve Can Yılmaz ile kamera arkasındaki fotoğraflarını paylaşan oyuncu, kızı Ada'nın da sete ziyarete geldiği anlarda çekilen kareleri de yayınladı.
ADA'DAN SET ZİYARETİ
Uraz Kaygılaroğlu'nun GORA 4 GORA dizisindeki kostümü ve imajı dikkat çekerken, Melis İşiten ile evliliğinden dünyaya gelen 10 yaşındaki kızı Ada'nın setteki mutluluğu da dikkatlerden kaçmadı.
2014-2019 yılları arasında evli kalan Melis İşiten ile Uraz Kaygılaroğlu çifti, 2015'te kızları Ada'ya kavuşmuştu.
Öte yandan yayın tarihi henüz belli olmayan GORA 4 GORA'nın kadrosunda; Bige Önal, Bora Akkaş, Burak Şafak, Bülent Şakrak, Can Yılmaz, İdil Sivritepe, Necip Memili, Nevcan Su Özel, Okan Çabalar, Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu ve Zafer Algöz gibi isimler yer alıyor.