Usta oyuncu Ahmet Mekin için korkutan iddia. Ölüm haberi yayıldı, torunu açıklama yaptı

AHMET MEKİN KİMDİR?

Ahmet Mekin, doğum adıyla Ahmet Kurteli, 17 Ağustos 1932 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Sinema ve tiyatro oyuncusudur. Bakırköy Halkevi'nde sahneye çıktı. 1957'de Mahşere Kadar filmiyle sinemaya geçti. Zaman zaman tiyatroya da dönerek 200'e yakın filmde oynadı. Karakter rollerinde başarılı oldu.

Önemli filmleri arasında Osman F. Seden'in Aşktan da Üstün (1961), Tarık Dursun'un Kelebekler Çift Uçar (1964), Halit Refiğ'in Gurbet Kuşları (1964) ve Bir Türk'e Gönül Verdim (1969), Lütfi Ö. Akad'ın Düğün (1973), Atıf Yılmaz'ın Selvi Boylum Al Yazmalım (1978) ve Feyzi Tuna'nın Seni Kalbime Gömdüm (1982) ile Kuyucaklı Yusuf (1985) adlı yapıtları sayılabilir.

Mekin, 1969'da Güngör Dilmen'in İttihat ve Terakki oyununda rol aldı. 1972'de Dostlar Tiyatrosu'nda sahnelenen Abdülcanbaz'da Turhan Selçuk'un ünlü çizgi roman kahramanını canlandırdı.

1980'lerden itibaren televizyon dizilerinde gözüken Mekin, Geçmiş Zaman Elbiseleri, Bir Yürek Satıldı, Bağrıyanık Ömer ile Güzel Zeynep, Bir Adam Yaratmak, Denizin Kanı, Bugünün Saraylısı, Tatar Ramazan ve Not Defteri gibi televizyon film ve dizilerinde oynadı.

1957-2020 yılları arasında oyuncu Şükran Sabuncu ile evli kaldı.