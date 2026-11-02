Usta oyuncu Ahmet Mekin için korkutan iddia. Ölüm haberi yayıldı, torunu açıklama yaptı
02.11.2026 10:42
Selvi Boylum Al Yazmalım filminde canlandırdığı Cemşit karakteriyle hafızalara kazanan Ahmet Mekin'in hayatını kaybettiğine yönelik iddialara torunundan açıklama geldi.
Türk sinema tarihine damga vuran "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmiyle hafızalara kazınan 94 yaşındaki usta oyuncu Ahmet Mekin'in ölüm iddiaları sevenlerini endişelendirdi.
Bir süredir sağlık sorunları yaşadığı bilinen sanatçının son durumuna ilişkin açıklama torunu Mekin Sezer'den geldi.
Uzun yıllardır Erdek'te yaşayan Ahmet Mekin, geçtiğimiz sene yürüyüş yaptığı sırada koşan bir çocuğun kendisine çarpması sonucu yere düşerek kalça kemiğini kırmıştı. Yaşadığı kazanın ardından sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta oyuncunun son durumu sevenlerince yakından takip ediliyor.
“DAHA FAZLA YAZMAYIN, İYİYİZ SAĞLIKLIYIZ”
Mekin'in hayatını kaybettiğine yönelik iddiaların sosyal medyada hızla yayılması sonrasında torunu bir açıklama yaptı.
Mekin Sezer, dedesi hakkında çok sayıda mesaj aldığını belirterek, ölüm haberlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
Sosyal medyadan açıklama yapan Sezer, "Daha fazla yazmayın yalan haber! Dedemle alakalı bir sıkıntı yok, iyiyiz sağlıklıyız." sözleriyle iddiaları yalanladı.
AHMET MEKİN KİMDİR?
Ahmet Mekin, doğum adıyla Ahmet Kurteli, 17 Ağustos 1932 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Sinema ve tiyatro oyuncusudur. Bakırköy Halkevi'nde sahneye çıktı. 1957'de Mahşere Kadar filmiyle sinemaya geçti. Zaman zaman tiyatroya da dönerek 200'e yakın filmde oynadı. Karakter rollerinde başarılı oldu.
Önemli filmleri arasında Osman F. Seden'in Aşktan da Üstün (1961), Tarık Dursun'un Kelebekler Çift Uçar (1964), Halit Refiğ'in Gurbet Kuşları (1964) ve Bir Türk'e Gönül Verdim (1969), Lütfi Ö. Akad'ın Düğün (1973), Atıf Yılmaz'ın Selvi Boylum Al Yazmalım (1978) ve Feyzi Tuna'nın Seni Kalbime Gömdüm (1982) ile Kuyucaklı Yusuf (1985) adlı yapıtları sayılabilir.
Mekin, 1969'da Güngör Dilmen'in İttihat ve Terakki oyununda rol aldı. 1972'de Dostlar Tiyatrosu'nda sahnelenen Abdülcanbaz'da Turhan Selçuk'un ünlü çizgi roman kahramanını canlandırdı.
1980'lerden itibaren televizyon dizilerinde gözüken Mekin, Geçmiş Zaman Elbiseleri, Bir Yürek Satıldı, Bağrıyanık Ömer ile Güzel Zeynep, Bir Adam Yaratmak, Denizin Kanı, Bugünün Saraylısı, Tatar Ramazan ve Not Defteri gibi televizyon film ve dizilerinde oynadı.
1957-2020 yılları arasında oyuncu Şükran Sabuncu ile evli kaldı.