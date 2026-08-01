Usta oyuncu Can Kolukısa hayatını kaybetti

1934 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Can Kolukısa, Işık Lisesi'ni bitirdikten sonra Sorbonne Üniversitesi Tiyatro Enstitüsü'nde tiyatro öğrenimi gördü. Tiyatroya 1953 yılında İstanbul Üniversitesi Gençlik Tiyatrosunda tiyatroya başladı. Cep Tiyatrosu, Oda Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Sahne Z ve Halk Oyuncuları gibi birçok topulukla çalışan Kolukısa, kariyeri boyunca birçok sinema filmi ve dizide de rol aldı.