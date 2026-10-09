Usta oyuncu Necla Uygur'a veda. "Nejat ağabeyin yanına uğurluyoruz"
09.10.2026 16:54
Son Güncelleme: 09.10.2026 17:04
Türk tiyatrosunun usta ismi, merhum Nejat Uygur'un eşi Necla Uygur, 89 yaşında hayatını kaybetti. Kendisi de oyuncu olan Uygur, bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor.
Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Necla Uygur, 89 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Uygur'un vefatını oyuncu oğulları Süheyl ve Behzat Uygur duyurdu.
İki yıl önce Genco Erkal'ın vefatı sonrası söylediği “Sıra bende” sözleri hatırlanan Necla Uygur, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.
Necla Uygur'un cenaze töreninde oğulları Süha, Süheyl, Behzat Uygur taziyeleri kabul etti. Usta oyuncunun cenaze törenine İpek Tanrıyar, Zafer Algöz, Dilan Çıtak, Nur Sürer, Ercan Saatçi, Nilgün Belgün, Müjdat Gezen ve daha birçok ünlü isim katıldı.
Törene katılan isimlerden Şevket Çoruh, "Tüm Uygur ailesinin başı sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Çok değerli kıymetli bir ablamızdı. Nejat ağabeyin yanına uğurluyoruz onu" ifadelerini kullandı.
"ÇOK BÜYÜK BİR DEĞERİ YİTİRDİK"
Zafer Algöz, "Necla abla çok kıymetli bir sanatçıydı. Nejat Uygur gibi bir ustanın hem hayat hem de sahne arkadaşıydı. Bir gün bir sohbet sırasında 'Benim hayatımın büyük çoğunluğu tiyatro kulislerinde ve tiyatro turnelerindeki odalarda geçti. Evlatlarımı da orada büyüttüm' demişti. Nejat babanın yanına gitti. Allah rahmet eylesin. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.
Müjdat Gezen ise "Nejdet ağabeyimin yadigarıydı. En son birlikte oynamak üzere söz almıştım ama sözünü tutmadı" ifadelerini kullandı.
Bekir Aksoy, "Çok büyük bir değeri yitirmiş olduk. Türk tiyatrosunun büyük arşivlerinden birini kaybetmiş olduk... Necla ablayı çok seviyorduk. Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin" dedi.
Nilgün Belgün de üzüntüsünü “Tabi ki üzgünüm. Dostlarımın annesi öldü. Çok fedakar, eşine hep destek bir kadındı. Huzurlar içinde uyusun” diye dile getirdi.
ÖMRÜ TİYATROYLA GEÇTİ
Necla Uygur, Türk tiyatrosunun köklü ailelerinden Uygur ailesinin üyelerinden biri ve uzun yıllar sahnelerde görev yapmış bir tiyatro sanatçısıydı.
1952 yılında Türk tiyatrosunun önemli güldürü ustalarından Nejat Uygur ile evlenen Necla Uygur, eşinin sanat yaşamı boyunca tiyatro çalışmalarında yer aldı.
Nejat Uygur'un 1949 yılında kurduğu tiyatro topluluğunun çalışmalarına da katkıda bulunan Necla Uygur, uzun yıllar boyunca tiyatro sahnelerinin ve Anadolu turnelerinin içinde bulundu.
Necla ve Nejat Uygur çiftinin Ahmet, Kemal, Behzat ve ikiz kardeşler Süheyl ile Süha olmak üzere beş oğlu dünyaya geldi. Çocuklarından Süha, Süheyl ve Behzat Uygur da anne ve babalarının izinden giderek tiyatro sanatçısı oldu.
Sanatçı, 2016 yılında düzenlenen 21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde "Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Özel Ödülü"ne layık görüldü.
Necla Uygur'un eşi Nejat Uygur, 18 Kasım 2013'te, 86 yaşında hayatını kaybetmiş ve Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.