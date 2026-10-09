Usta oyuncu Necla Uygur'a veda. "Nejat ağabeyin yanına uğurluyoruz"

Zafer Algöz, "Necla abla çok kıymetli bir sanatçıydı. Nejat Uygur gibi bir ustanın hem hayat hem de sahne arkadaşıydı. Bir gün bir sohbet sırasında 'Benim hayatımın büyük çoğunluğu tiyatro kulislerinde ve tiyatro turnelerindeki odalarda geçti. Evlatlarımı da orada büyüttüm' demişti. Nejat babanın yanına gitti. Allah rahmet eylesin. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.

Müjdat Gezen ise "Nejdet ağabeyimin yadigarıydı. En son birlikte oynamak üzere söz almıştım ama sözünü tutmadı" ifadelerini kullandı.

Bekir Aksoy, "Çok büyük bir değeri yitirmiş olduk. Türk tiyatrosunun büyük arşivlerinden birini kaybetmiş olduk... Necla ablayı çok seviyorduk. Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin" dedi.

Nilgün Belgün de üzüntüsünü “Tabi ki üzgünüm. Dostlarımın annesi öldü. Çok fedakar, eşine hep destek bir kadındı. Huzurlar içinde uyusun” diye dile getirdi.