Usta sanatçı Alpay, 91 yaşında hayatını kaybetti
14.10.2026 12:21
Son Güncelleme: 14.10.2026 13:03
"Fabrika Kızı" ve "Eylül'de Gel" gibi şarkılarla tanınan usta sanatçı Alpay, 91 yaşında hayatını kaybetti.
Türk pop müziğinin usta isimlerinden biri olan ve 1960-1970 yıllarına şarkılarıyla damga vuran sanatçı Alpay Nazikioğlu 91 yaşında hayatını kaybetti.
Bir süredir gözlerden uzak olan Alpay'ın vefatını Bora Gencer ve Nasuh Bektaş sosyal medyadan duyurdu.
Bora Gencer, paylaşımında Alpay ağabeyime Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine sabırlar dilerim” ifadelerini kullandı.
Nasuh Bektaş da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Müzik dünyasının önemli isimlerinden Alpay hayatını kaybetti. Sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.
SON HALİ DUYGULANDIRMIŞTI
Öte yandan 2024 yılında bir sosyal medya fenomeni Alpay Nazikioğlu'nu Bodrum'daki evinde ziyaret etmişti. Usta sanatçı sevenlerine selam yollarken, son hali hayranlarını duygulandırmıştı.
ALPAY KİMDİR?
18 Temmuz 1935’te Ankara’da dünyaya gelen Alpay Nazikioğlu, Ankara Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra 1960’larda müzik kariyerine adım attı. Kendi kurduğu müzik grubu Üç Hürel ile çeşitli çalışmalara imza atan Alpay, “Kara Tren”, “Eylül’de Gel” ve “Fabrika Kızı” gibi unutulmaz eserlere imza attı.
Attila İlhan’ın bazı şiirlerini de seslendiren Alpay, Türk pop müziğine damga vuran isimler arasına adını yazdırdı.