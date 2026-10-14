Usta sanatçı Alpay, 91 yaşında hayatını kaybetti

Türk pop müziğinin usta isimlerinden biri olan ve 1960-1970 yıllarına şarkılarıyla damga vuran sanatçı Alpay Nazikioğlu 91 yaşında hayatını kaybetti .

Bir süredir gözlerden uzak olan Alpay'ın vefatını Bora Gencer ve Nasuh Bektaş sosyal medyadan duyurdu.