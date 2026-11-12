Uzmanlar önerdi. Tatlı tabakları dönüşüyor

Tatlı değişimi şöyle anlatılıyor:

“Üzerinde süs olarak bir iki tane meyve bulunan bir dilim kek yerine, yanında bolca taze meyve ve kuruyemişle donatılmış küçük bir dilim tercih edin. Aynı mantık dondurma, waffle, parfe ve daha pek çok tatlı için de geçerli olabilir.”

Yazar Amalie Kurzer, Washington Post’a verdiği röportajda, “Tatlılara bayılırım, ancak bol meyve içeren nefis bir tatlı hazırlayabilirsiniz; bu sizin için çok daha sağlıklı olacaktır.” diyor.

Tatlı değişimi yöntemi araştırmacılar tarafından üç farklı grup üzerinde denendi. Araştırmacılar, katılımcılara üç çeşit tatlı sundu. Bazılarına, yanında az miktarda orman meyvesi ve kuruyemiş bulunan geleneksel bir kek verildi.

İkinci gruba ise içi şeftali püresiyle doldurulmuş kek verildi; Yazar Kurzer, bu gizli tatlıyı, çocukların köftelerinin içine sebze saklamaya benzetti.

Son gruba ise, %80 oranında meyve ve kuruyemiş ile yalnızca küçük bir miktar (%20) kekten oluşan, içeriği tersine çevrilmiş tatlı verildi.

Katılımcılar ilk iki seçeneği aşağı yukarı aynı derecede beğendiler. Ancak “ters çevrilmiş” tatlı, diğer seçeneklere kıyasla çok daha yüksek puan aldı.