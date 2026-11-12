Uzmanlar önerdi. Tatlı tabakları dönüşüyor
12.11.2026 16:14
Araştırmacılar, tatlıya aşırı derecede düşkün olan kişiler için yeni bir çözüm önerisi sundu. "Tatlı değişimi" yöntemiyle tatlı yeme isteğini daha sağlıklı hale getirmek mümkün.
Son yıllarda dünya genelinde obezite oranlarının hızla yükselmesi, GLP-1 iğnelerinin kullanımını da katlayarak artırdı. Bu iğneler kişilerin sadece kilo vermesini sağlamakla kalmıyor; kan şekerini düzenliyor ve kalp-damar ile böbrek sağlığı üzerinde koruyucu etkiler gösteriyor.
Bu durumda kişilerin sağlıklı kilo aralığını koruyabilmesi için bu süreçte beslenme alışkanlıklarını kalıcı olarak değiştirmesi büyük önem teşkil ediyor.
Tatlıya karşı aşırı düşkünlük, kişileri en çok zorlayan başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. Uzmanlar kişilerin hem keyifle tatlı yemeye devam edebileceği hemde daha sağlıklı beslenebileceği bir çözüm önerisinde bulunuyor.
“Tatlı değişimi” adı verilen bu yöntem, tatlıyı menüde tutarken yağ ve şeker miktarını azaltmayı, aynı zamanda gıdalardan gelen besin öğelerini ve lif oranını artırmayı sağlayacak. Üstelik yapay şeker, krema veya tereyağı eklemelerine hiç gerek kalmayacak.
Tatlı değişimi şöyle anlatılıyor:
“Üzerinde süs olarak bir iki tane meyve bulunan bir dilim kek yerine, yanında bolca taze meyve ve kuruyemişle donatılmış küçük bir dilim tercih edin. Aynı mantık dondurma, waffle, parfe ve daha pek çok tatlı için de geçerli olabilir.”
Yazar Amalie Kurzer, Washington Post’a verdiği röportajda, “Tatlılara bayılırım, ancak bol meyve içeren nefis bir tatlı hazırlayabilirsiniz; bu sizin için çok daha sağlıklı olacaktır.” diyor.
Tatlı değişimi yöntemi araştırmacılar tarafından üç farklı grup üzerinde denendi. Araştırmacılar, katılımcılara üç çeşit tatlı sundu. Bazılarına, yanında az miktarda orman meyvesi ve kuruyemiş bulunan geleneksel bir kek verildi.
İkinci gruba ise içi şeftali püresiyle doldurulmuş kek verildi; Yazar Kurzer, bu gizli tatlıyı, çocukların köftelerinin içine sebze saklamaya benzetti.
Son gruba ise, %80 oranında meyve ve kuruyemiş ile yalnızca küçük bir miktar (%20) kekten oluşan, içeriği tersine çevrilmiş tatlı verildi.
Katılımcılar ilk iki seçeneği aşağı yukarı aynı derecede beğendiler. Ancak “ters çevrilmiş” tatlı, diğer seçeneklere kıyasla çok daha yüksek puan aldı.
TATLI DEĞİŞİMİ SAYESİNDE HİÇBİR BESİNDEN FEDAKARLIK YAPMANIZA GEREK YOK
Kurzer, insanların aslında pastadan daha büyük bir dilim istemediklerini, nitekim artan kısımları çöpe attıklarını söylüyor.
Yazar, “İnsanlar olarak beslenmemizde çeşitlilik ararız. Özellikle sağlığınız için iyi olmadığını bildiğiniz bir tatlıyı yerken çekinmeniz veya kaygı duymanız olasıdır. Bu durum kişileri bir noktada tatlı yeme zevkinden kaçmaya itebilir.” diye ekledi.
Tatlı düşkünlüğünün sağlığımız için iyi olmadığı şaşırtıcı bir durum değil. Ancak tatlı yiyeceklerin bu denli karşı konulamaz olmasının biyolojik bir nedeni var, evrimsel hayatta kalma sürecimiz gereği, yüksek kalorili besinlerin peşine düşmeye programlıyız.
Tatlı yaklaşımını tersine çevirmek, bazı içgüdülerinize aykırı düşen daha iyi seçimler yapmanızı, hiçbir şeyden fedakârlık etmenize gerek kalmadan biraz daha kolaylaştırıyor.
Bu değişiklik, tatlılarınızdaki şeker, yağ ve muhtemelen işlenmiş bileşenlerin miktarını azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda tatlılarınıza eklediğiniz kuruyemiş ve meyvelerin sunduğu tüm faydaları da beraberinde getiriyor.
TATLILARDAN VAZGEÇMEK YERİNE İÇERİKLERİNİ DEĞİŞTİRİN
Tatlılara eklenecek meyveler; antioksidanlar, vitaminler ve mineraller açısından zengin.
Örneğin yaban mersini, iltihaplanmayla savaşan; beyin, göz ve kalp sağlığını iyileştirebilen, hatta kanser riskini azaltabilen antioksidanlar içeriyor.
Diğer yandan kuruyemişler, protein ve kolesterolü düşüren sağlıklı yağlar bakımından zengin, ayrıca E vitamini, folik asit, magnezyumun yanı sıra kalp dostu bitkisel besin öğeleri içeriyor.
Genel olarak meyveler ve kuruyemişler lif açısından oldukça zengindir, oysa beyaz un, şeker, tereyağı ve yumurtadan yapılan geleneksel tatlılarda lif ya hiç bulunmaz ya da çok az.
Bunu almanın en iyi yolu; meyveler, sebzeler, tam tahıllar, baklagiller, kuruyemişler ve tohumlardan geçiyor.