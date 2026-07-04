Uzun bir aradan sonra tekrar ekranda. Yeni sezonda izleyiciyle buluşacak ünlüler
04.07.2026 14:12
Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren ve herhangi bir projede yer almayan birbirinden ünlü oyuncular, yeni sezonda ekranlarda boy göstermeye hazırlanıyor.
Daha önce rol aldıkları yapımlarla hafızalara kazınan ünlü oyuncular yeni sezonda da izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. İşte uzun seneler sonra yeniden bir projede rol almaya hazırlanan yıldız isimler…
NEBAHAT ÇEHRE
"Aşk-ı Memnu" ve "Muhteşem Yüzyıl" gibi yapımlarla adından söz ettiren Nebahat Çehre, gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Senelerdir herhangi bir projede rol almayan usta sanatçıdan müjdeli haber geldi.
Nebahat Çehre, yeni sezonda Düğünümüz var kod adlı dizide boy gösterecek. Usta isim, komedi dizisinde sürprizli bir karakter olan Feryal'e hayat verecek.
BURAK ÖZÇİVİT
Son olarak “Kuruluş Osman” adlı dizide başrol oynayan Burak Özçivit de yeni sezonda ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, çekimleri Adana'da yapılacak olan Güneşin Doğduğu Yer adlı dizide rol alacak.
Çekimlerin başlamasına günler kala diziye Uğur Güneş'in yerine dahil olan Burak Özçivit'in dizideki karakteri Kenan Kozan'ın annesini canlandıracak isim ise Sibel Taşçıoğlu olacak.
NESLİHAN ATAGÜL
Son olarak Gecenin Ucunda dizisinde eşi Kadir Doğulu ile başrolleri paylaşan Neslihan Atagül de 3 yıl aranın ardından ekranlara dönüyor. Oğlu Aziz'i kucağına aldıktan sonra kariyerine ara veren ünlü oyuncu, yeni sezonda hayranlarının karşısına çıkacak.
Henüz rol alacağı dizinin detayları ve oyuncuları açıklanmasa da ünlü oyuncu müjdeyi şu sözlerle duyurdu:
“Bu sezon artık ekranlardayım. Çok heyecanlıyım. Hazırlık aşamasındayız, partnerim henüz belli değil. Çok yeni olduğu için net bir şey söyleyemiyorum.”
NURGÜL YEŞİLÇAY
Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Nurgül Yeşilçay da televizyon ekranlarında sevenleriyle buluşmak için gün sayıyor.
Yeşilçay, yönetmenliğini Hilal Saral'n üstleneceği Ömür Usta adlı dizide Gonca Vuslateri ve Bülent İnal'la başrolleri paylaşacak.
YASEMİN ERGENE
2011'de iş insanı İzzet Özilhan ile dünyaevine girdikten sonra oyunculuğu bırakan ve son dönemde hem stili hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Yasemin Ergene, 2025'te anlaşmalı olarak boşandı.
Boşanma sonrası mesleğine geri döneceğini söyleyen Ergene'nin yeni projesi belli oldu. Ünlü isim, Düğünümüz var kod adlı dizide Binnur Kaya, Eda Ece ve Şevval Sam gibi isimlerle kamera karşısına geçecek.
OKTAY KAYNARCA-FAHRİYE EVCEN
Yaklaşık 5 yıldır ekranlardan uzak olan Fahriye Evcen de eşi Burak Özçivit gibi yeni sezonda ekranlarda olacak. Hamal adlı dizide rol alacak olan Evcen'in partneri de usta oyuncu Oktay Kaynarca olacak.
Son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde rol alan Oktay Kaynarca da hazırlıkları devam eden Hamal dizisiyle ekranlara dönecek olmanın heyecanını yaşıyor.