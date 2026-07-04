Uzun bir aradan sonra tekrar ekranda. Yeni sezonda izleyiciyle buluşacak ünlüler

2011'de iş insanı İzzet Özilhan ile dünyaevine girdikten sonra oyunculuğu bırakan ve son dönemde hem stili hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Yasemin Ergene, 2025'te anlaşmalı olarak boşandı.

Boşanma sonrası mesleğine geri döneceğini söyleyen Ergene'nin yeni projesi belli oldu. Ünlü isim, Düğünümüz var kod adlı dizide Binnur Kaya, Eda Ece ve Şevval Sam gibi isimlerle kamera karşısına geçecek.