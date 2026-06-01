Van Gölü kıyısında saklı bir cennet. Urartulardan günümüze ulaşan gizemli köy
01.06.2026 09:44
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki İncekaya (Por) köyü, Urartu döneminden izler taşıyan mağaraları, berrak suyu ve Hüseyin Dede Türbesi ile ziyaretçilerini ağırlıyor.
HİLAL ŞEKLİNİ ANDIRAN KOY DİKKAT ÇEKİYOR
Van Gölü kıyısında yer alan İncekaya (Por) köyü, özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri haline geliyor. Urartu dönemine ait izler taşıyan ve kayalara oyulmuş yapılarıyla dikkat çeken İncekaya Mağaraları, tarih ve doğanın iç içe geçtiği eşsiz bir atmosfer sunuyor.
Sit alanı olarak koruma altında bulunan mağaralar, doğa yürüyüşü yapmak ve bölgenin tarihi dokusunu keşfetmek isteyen ziyaretçileri ağırlıyor.
Van Gölü'nün berrak suları, sakin koyları ve etkileyici manzarasıyla dikkat çeken İncekaya köyü; piknik, yüzme, fotoğrafçılık ve kamp gibi aktiviteler için de elverişli bir ortam sunuyor.
Bölgenin doğal güzelliklerine dikkat çeken doğa gözlemcisi ve Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Bitlis Temsilcisi Dr. Cihan Önen, Por'un hilal şeklini andıran koyu, kayalara oyulmuş mağaraları ve türbeleriyle ziyaretçilerin ilgisini çektiğini belirtti.
Önen, "Bölgeye gelen dağcılar yaklaşık 2-3 saatlik yürüyüş ve tırmanışla zirveye ulaşabiliyor. Ayrıca doğa kampları, fotoğrafçılık etkinlikleri ve doğa yürüyüşleri için de oldukça elverişli bir alan oluşturuyor" dedi.
Sarp kayalıkların bulunduğu bazı alanlarda güvenlik risklerine dikkat çeken Önen, "Bölgedeki bazı parkurlar deneyim gerektirmektedir. Özellikle amatör dağcıların tek başlarına tırmanış yapmamaları, muhtemel düşme risklerine karşı rehber eşliğinde hareket etmeleri önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.
HÜSEYİN DEDE TÜRBESİ ÇOK SAYIDA ZİYARETÇİ AĞIRLIYOR
Öte yandan köyde bulunan ve halk arasında "Bapir-i Kal" olarak bilinen Hüseyin Dede Türbesi ise inanç turizminin önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.
Bölgenin inanç turizmi açısından da önemli olduğunu vurgulayan Cihan Önen de türbe ziyaretleri nedeniyle yıl boyunca çok sayıda kişinin bölgeyi ziyaret ettiğini söyledi.