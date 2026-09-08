Veda Yurtsever'den Serhat Kılıç'a veda. "Bugün gençliğimin büyük bir parçası gidiyor"

Kılıç'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, kız arkadaşı Özlem E.'nin olay yerinde savcıya verdiği ifade de ortaya çıktı. Özlem E., ifadesinde şunları söyledi:

"- Serhat Mustafa Kılıç arkadaşım olur. Kendisini 8 senedir tanırım. Dizi film oyuncusudur. Kendisiyle en son perşembe günü yani iki gün önce cep telefonu vasıtasıyla görüştük.

- Kendisinin oyuncusu olduğu dizi setine sağlık sebeplerinden ötürü gidememesinden dolayı diziden atılması ile ilgili bir durum vardı. Telefonda bu konudan bahsettik.

- Bana sağlık durumunun çok kötü olduğunu da söyledi. Son olarak benimle ve dizi setindeki arkadaşlarıyla sağlık sebeplerinden ötürü setlere katılamamasından dolayı tartıştı ve akabinde aramalara cevap vermediğini öğrendim.

- Ancak kendisinin huyu gereği küstüğü insanlarla 5-6 gün boyunca iletişim kurmadığı zamanlar olurdu. Bundan dolayı perşembe günü kendisine ulaşamadıktan sonra bu durumdan pek de şüphelenmedim."

Özlem E. ifadesinin devamında, "Normalde Pazartesi günü kendisinin yanına gidip bir ihtiyacı olup olmadığını kontrol edecektim. Ancak bugün birden içime doğdu ve kendisinin yanına gitmek istedim." dedi.

Eve yedek anahtarla girdiğini anlatan Özlem E., "Yerde kırık tabak parçaları bulunmaktaydı. İçerisi oldukça soğuktu ve klima açıktı. Kendisine dokunduğumda vücudunun sert olduğunu anladım ve öldüğüne kanaat getirdikten sonra polis ekiplerine haber verdim." diye konuştu.

Emniyette, Kılıç'ın madde ve alkol bağımlılığı olmadığını söyleyen Özlem E., savcıya verdiği ifadede ise "Kendisini tanıdığım süreden beri uyuşturucu madde ve alkol kullandığını bilirim." dedi.

Özlem E., "Son 6 aydır bildiğim kadarıyla kokain maddesini de kullanmaktadır. Husumetli olduğu birisi yoktur." şeklinde konuştu.