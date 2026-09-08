Veda Yurtsever'den Serhat Kılıç'a veda. "Bugün gençliğimin büyük bir parçası gidiyor"
08.09.2026 13:11
Oyuncu Serhat Kılıç, 5 Eylül'de İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Bugün Ankara'da son yolculuğuna uğurlanacak Kılıç için Veda Yurtsever'den duygusal bir paylaşım geldi.
Kariyeri boyunca pek çok yapımda rol alan ve Seksenler dizisiyle hafızalara kazınan Serhat Kılıç, 51 yaşında hayatını kaybetti. 5 Eylül'de Kağıthane'deki evinde ölü bulunan oyuncunun vefatıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bugün Ankara'da toprağa verilecek Kılıç'ın konservatuvar yıllarından arkadaşı Veda Yurtsever de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla melsektaşına veda etti.
"GÜLE GÜLE SERJİ"
Seti olduğu için cenaze törenine katılamayacağını belirten Yurtsever, mesajıyla takipçilerini duygulandırdı.
Veda Yurtsever, paylaşımında “Bugün Ankara'da seni toprağa veriyorlar, ben setteyim, kendimi 'Anneni de gömemedin aynı sebeple' deyip teselli ediyorum... Ankaralı mutlu çocuklardık, Erdem mi fotoğrafı çeken hatırlamıyorum, çok güldüğümüz günlerden biri muhakkak...” dedi.
“Gençliğimin büyük bir parçası gidiyor bugün sonsuzluğa, eşi benzeri olmayan enerjisi ,yeteneği, neşesiyle” diyen oyuncu, sözlerini “Güle güle kendisine daha geniş bir oyun alanı verilseydi dünyanın her tarafında alkışlanacağına inandığım Serhat Mustafa Kılıç , güle güle Serji… Bugün seni sadece uğurlamak istiyorum yoksa yazacaklarım bitmedi” diye noktaladı.
ALKIŞLARLA UĞURLANDI
Serhat Mustafa Kılıç için dün İstanbul'da Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi. Törene çok sayıda oyuncu katılırken, gözyaşları sel oldu. Kılıç'a yakın arkadaşları duygusal sözlerle veda etti.
Anma töreninin ardından Serhat Kılıç'ın cenazesi, alkışlarla uğurlandı ve Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.
KILIÇ'IN KIZ ARKADAŞININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Kılıç'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, kız arkadaşı Özlem E.'nin olay yerinde savcıya verdiği ifade de ortaya çıktı. Özlem E., ifadesinde şunları söyledi:
"- Serhat Mustafa Kılıç arkadaşım olur. Kendisini 8 senedir tanırım. Dizi film oyuncusudur. Kendisiyle en son perşembe günü yani iki gün önce cep telefonu vasıtasıyla görüştük.
- Kendisinin oyuncusu olduğu dizi setine sağlık sebeplerinden ötürü gidememesinden dolayı diziden atılması ile ilgili bir durum vardı. Telefonda bu konudan bahsettik.
- Bana sağlık durumunun çok kötü olduğunu da söyledi. Son olarak benimle ve dizi setindeki arkadaşlarıyla sağlık sebeplerinden ötürü setlere katılamamasından dolayı tartıştı ve akabinde aramalara cevap vermediğini öğrendim.
- Ancak kendisinin huyu gereği küstüğü insanlarla 5-6 gün boyunca iletişim kurmadığı zamanlar olurdu. Bundan dolayı perşembe günü kendisine ulaşamadıktan sonra bu durumdan pek de şüphelenmedim."
Özlem E. ifadesinin devamında, "Normalde Pazartesi günü kendisinin yanına gidip bir ihtiyacı olup olmadığını kontrol edecektim. Ancak bugün birden içime doğdu ve kendisinin yanına gitmek istedim." dedi.
Eve yedek anahtarla girdiğini anlatan Özlem E., "Yerde kırık tabak parçaları bulunmaktaydı. İçerisi oldukça soğuktu ve klima açıktı. Kendisine dokunduğumda vücudunun sert olduğunu anladım ve öldüğüne kanaat getirdikten sonra polis ekiplerine haber verdim." diye konuştu.
Emniyette, Kılıç'ın madde ve alkol bağımlılığı olmadığını söyleyen Özlem E., savcıya verdiği ifadede ise "Kendisini tanıdığım süreden beri uyuşturucu madde ve alkol kullandığını bilirim." dedi.
Özlem E., "Son 6 aydır bildiğim kadarıyla kokain maddesini de kullanmaktadır. Husumetli olduğu birisi yoktur." şeklinde konuştu.