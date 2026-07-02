Vefatından 53 yıl sonra onurlandırıldı. Kaliforniya'da Bruce Lee Günü ilan edildi

Çin dövüş sanatlarını ve felsefesini tüm dünyaya tanıtan ve Doğu kültürünün saygı görmesini sağlayan Lee, 1973 yılında sadece 32 yaşında hayatını kaybetti.

Dövüş efsanesi Bruce Lee, vefatından tam 53 yıl sonra onurlandırıldı. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, salı günü imzaladığı yasayla 17 Mayıs'ı resmen Bruce Lee Günü ilan etti.

Bu kararla dövüş sanatları efsanesi Bruce Lee, Kaliforniya tarihinde adına her yıl bir gün adanarak onurlandırılan ilk Çin kökenli Amerikalı olacak.