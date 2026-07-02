Vefatından 53 yıl sonra onurlandırıldı. Kaliforniya'da Bruce Lee Günü ilan edildi
02.07.2026 13:00
Dövüş filmleri efsanesi Bruce Lee, vefatından 53 yıl sonra doğduğu yerde yani Kaliforniya'da her yıl 17 Mayıs'ta anılacak.
Asıl adı Lee Jun-fan olan Bruce Lee, 1940'ta Çinli opera sanatçısı ailesinin ABD turnesi sırasında Kaliforniya'da dünyaya geldi. Çocukluğunu geçirdiği, Hon Kong'dan 18 yaşında ayrılan ve ABD'ye geri dönen Lee, sinema dünyasına adım attı.
"The Big Boss", "The Green Hornet", “Fist of Fury”, “Enter the Dragon” gibi yapımlarla Kung Fu'yu tüm dünyaya tanıtan Bruce Lee, basmakalıp roller konusunda baskı görüp ırkçılığa maruz kalsa da ekrana yansıttığı karizmatik imajıyla, yargıları yerle bir etti.
Çin dövüş sanatlarını ve felsefesini tüm dünyaya tanıtan ve Doğu kültürünün saygı görmesini sağlayan Lee, 1973 yılında sadece 32 yaşında hayatını kaybetti.
Dövüş efsanesi Bruce Lee, vefatından tam 53 yıl sonra onurlandırıldı. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, salı günü imzaladığı yasayla 17 Mayıs'ı resmen Bruce Lee Günü ilan etti.
Bu kararla dövüş sanatları efsanesi Bruce Lee, Kaliforniya tarihinde adına her yıl bir gün adanarak onurlandırılan ilk Çin kökenli Amerikalı olacak.
LEE'NİN KIZI: ETKİSİ ÇOK DERİN
Bruce Lee Vakfı'nın CEO'su olan kızı Shannon Lee, bu kararın babasının mirasını yansıttığını söyledi ve ekledi:
"Felsefesinde özgüven bulan gençlerden, nihayet kendilerini ekranda temsil edilmiş olarak gören ailelere, disiplin ve içsel güç öğretilerinden hala faydalanan sporculara kadar, etkisi çok derin."
GERÇEK ÖLÜM SEBEBİ SENELER SONRA ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan geçtiğimiz sene de Bruce Lee'nin gerçek ölüm nedeni ortaya çıkmıştı. Hong Kong devlet televizyonunun belgeselinde Lee'nin akut beyin ödemiyle değil, epilepsi krizi nedeniyle öldüğü belirtildi.