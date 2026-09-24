Vefatları sonrası mirasları gündem oldu. Ünlü isimlerin geride bıraktıkları

Yeşilçam yıldızlarından Kadir İnanır, 26 Haziran'da hayatını kaybetti. Vefatı sonrası mirasıyla gündemden düşmeyen usta oyuncunun vasiyetinin açılacağı dava 17 Aralık'a ertelendi.

Kadir İnanır 'ın 2022 yılında Beyoğlu 48. Noteri’nde doktor raporu ve beraberinde iki tanıkla birlikte hazırlattığı vasiyette; usta sanatçının üç otomobilini, gayrimenkullerdeki tüm hak ve hisselerini, bankalardaki ve yatırım hesaplarındaki tüm parasını ve faizlerini, koleksiyonları gibi maddi-manevi değeri olan tüm eşyalarını, sanat eserlerini, tüm alacak haklarını ve tüm telif haklarını, uzun yıllar hayat arkadaşı olan sanatçı Jülide Kural’a bıraktığı açıklandı.

Sanatçının aynı zamanda hayatının belgesel yapılmasına ve adına kurulacak dernek, vakıf, park veya sanat merkezi gibi her türlü girişime de izni hakkı ile telif haklarını da Kural’a miras bıraktığı öğrenildi.

Kadir İnanır 'ın mirasçılarından son istek olarak vasiyetine uymalarını rica ettiği de söylendi.

Ancak 28 yasal mirasçısı olan İnanır'ın yeğenlerinden Levent İnanır da "Dayım bırakın bir kol saatini, bir kravat dahi bırakmamış bize. Bunu yapacağına asla ihtimal vermem. Sağlıklıyken verdiği bir karar değil, rahatsızlığı döneminde yenilenmiş vasiyeti… Ekonomik mirasta da değiliz, ailenin tamamen bertaraf edilmesine kızgınız. Dolayısıyla hukuki yollara başvuracağız” açıklamasını yaptı.