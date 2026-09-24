Vefatları sonrası mirasları gündem oldu. Ünlü isimlerin geride bıraktıkları
24.09.2026 13:16
Vefatlarıyla sevenlerini yasa boğan ünlü isimlerin geride bıraktıkları mal varlıkları ve mirasları konuşulmaya devam ediyor.
Yakın dönemde aramızdan ayrılan ünlüler, geride bıraktıkları mal varlıklarıyla da gündem oldu. Gayrimenkullerden, otomobillere, arsalardan kişisel eşyalara dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. İşte son dönemde kaybettiğimiz isimlerin mirasları...
KADİR İNANIR
Yeşilçam yıldızlarından Kadir İnanır, 26 Haziran'da hayatını kaybetti. Vefatı sonrası mirasıyla gündemden düşmeyen usta oyuncunun vasiyetinin açılacağı dava 17 Aralık'a ertelendi.
Kadir İnanır'ın 2022 yılında Beyoğlu 48. Noteri’nde doktor raporu ve beraberinde iki tanıkla birlikte hazırlattığı vasiyette; usta sanatçının üç otomobilini, gayrimenkullerdeki tüm hak ve hisselerini, bankalardaki ve yatırım hesaplarındaki tüm parasını ve faizlerini, koleksiyonları gibi maddi-manevi değeri olan tüm eşyalarını, sanat eserlerini, tüm alacak haklarını ve tüm telif haklarını, uzun yıllar hayat arkadaşı olan sanatçı Jülide Kural’a bıraktığı açıklandı.
Sanatçının aynı zamanda hayatının belgesel yapılmasına ve adına kurulacak dernek, vakıf, park veya sanat merkezi gibi her türlü girişime de izni hakkı ile telif haklarını da Kural’a miras bıraktığı öğrenildi.
Kadir İnanır'ın mirasçılarından son istek olarak vasiyetine uymalarını rica ettiği de söylendi.
Ancak 28 yasal mirasçısı olan İnanır'ın yeğenlerinden Levent İnanır da "Dayım bırakın bir kol saatini, bir kravat dahi bırakmamış bize. Bunu yapacağına asla ihtimal vermem. Sağlıklıyken verdiği bir karar değil, rahatsızlığı döneminde yenilenmiş vasiyeti… Ekonomik mirasta da değiliz, ailenin tamamen bertaraf edilmesine kızgınız. Dolayısıyla hukuki yollara başvuracağız” açıklamasını yaptı.
REHA MUHTAR
Bodrum'da kalp yetmezliği sebebiyle hastaneye kaldırılan Reha Muhtar, 3 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Muhtar'ın vefatından iki ay sonra mirasına ilişkin detaylar ortaya çıktı.
66 yaşında aramızdan ayrılan Reha Muhtar'ın Baltalimanı’nda yalısı, Yeniköy'de iki evi, bankada vadeli mevduat hesabı, yurt dışında bir gyrimenkul ve kira getirisi olan 3 evi olduğu öne sürüldü.
Deniz Uğur ile birlikteliğinden Mina Deniz ve Poyraz Deniz adında ikiz çocukları olan Muhtar'ın Nilüfer'den de Ayşe Nazlı adında bir manevi kızı var.
FATİH ÜREK
"Hadi Hadi" şarkısı dillere pelesenk olan Fatih Ürek, 15 Ekim 2025 tarihinde evinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan ve aylarca tedavi gören şarkıcı, 30 Ocak'ta hayatını kaybetti. Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilen 59 yaşındaki şarkıcı, servetiyle adından söz ettirdi.
Ürek'in Bodrum Yokuşbaşı'nda 800 metrekare büyüklüğünde, 170 milyon değerinde bir malikanesi, Ataşehir'de 5 dairesi, bankada bir miktar nakit parası, 6 milyon TL değerinde arabası ile pırlanta ve mücevherleri olduğu iddia edildi.
Fatih Ürek'in ablası Selvi Ürek, şarkıcının mirasıyla ilgili açıklamasında "Takıları vardı. Bir kısmı satıldı, bir kısmı hatıra olarak alındı. Gözlüğü, bir iki çantası vs. isteyen kardeşler aldı ama kalanları satıp eğitime bağışlayacağız. Daha bir sürü ayakkabısı, kıyafeti var. Hepsini satıp eğitim biraz da hayvanlara bağışlayacağız. Kesin olarak" dedi.
Fatih Ürek'in geride bıraktığı vergi ve banka borçlarının olduğunu söyleyen Selvi Ürek, "Çok şükür ki borçlarının büyük bir kısmını kendi öz kaynakları ödedi" diye konuştu.
Kardeşler arasında bir problem olmadığını vurgulayan Ürek, tüm resmi işlemler tamamlandıktan sonra kalan mal varlığının dört yasal mirasçı arasında eşit şekilde paylaşılacağını ifade etti.
AHU TUĞBA
Rol aldığı filmlerle 1980'li yıllara damga vuran Ahu Tuğba, sonrasında ABD'ye yerleşti. Gözlerden uzak bir yaşam süren oyuncu, 1 Eylül 2024’te Miami'de hayatını kaybetti. 69 yaşında vefat eden Ahu Tuğba'nın cenazesi günler sonra ABD'den Türkiye'ye getirildi. Ünlü oyuncu, İstanbul'daki Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
Ahu Tuğba, vefatından uzun bir süre sonra servetiyle gündeme geldi. Bir dönemin yıldız isimlerinden Ahu Tuğba'nın İstanbul'un en gözde semtlerinde daireleri, arsaları ve dükkanları olduğu öne sürüldü.
Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin de annesinin mirasıyla ilgili "Annemden 5 kişiye yetecek kadar bir miras kaldı. Harcamanıza bağlı tabi ki. Ama net bir rakam söyleyemem, günahtır" açıklamasını yapmıştı.
EROL KÖSE
Türk müzik sektörüne yön veren isimlerden biri olan yapımcı Erol Köse, 23 Mart 2026'da 16'ncı kattan düşerek vefat etti. 61 yaşında hayatını kaybeden Köse, Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen cenaze töreni sonrası Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Vefat etmeden kısa bir süre önce de eserlerinin tüm telif haklarını kızına devrettiği ortaya çıkan Köse'nin kızı Dijan Nazlan Köse, babasından kendisine kalan mirasın reddi için dava açtı. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, “Babam Erol Köse’den tarafıma intikal eden mirası kayıtsız ve şartsız olarak reddeddiyorum"' ifadeleri kullanıldı.
ÜÇ MEKTUP BIRAKTI
Öte yandan Erol Köse'den geriye kalan üç mektubun içeriği de ortaya çıktı. Bir mektubunda ALS hastalığından ve yaşadığı sıkıntıları dile getiren Köse, ikinci mektupta da acil bir durumda kendisine nasıl müdahale edilmesi gerektiği, düzenli kullandığı ilaçlar ve kimlere ulaşılması gerektiğini kaleme aldı.
Polat Yağcı'ya da bir mektup bıraktığı söylenen Köse'nin mektubunda şu ifadeleri kullandığı açıklandı:
“Bana bir şey olursa Polat Yağcı'ya ulaşın. Polat, cenazemi küçük bir camide çok kalabalık olmadan kaldır. Lokum'u (kedisi) Fulden'e verin. Kızım Dijan'a sahip çık, onu yalnız bırakma. İyi okullarda okudu, iki dil biliyor. Arkasında ol, önünü aç. İşlerin takibin yapabilmesi için ona yol göster. Beni unutturma, asıl ölüm unutulmaktır. Beni, yaptığım işleri yaşat.”