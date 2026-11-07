Vizontele 3 geliyor. Yılmaz Erdoğan tarih verdi
07.11.2026 15:01
Son Güncelleme: 07.11.2026 15:18
Birkaç ay önce Vizontele serisini devam ettireceğini duyuran Yılmaz Erdoğan, katıldığı söyleşide hafızalara kazınan serinin yeni filmi için tarih verdi.
Senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan ve Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiği, Vizontele, Türk sinemasına damga vuran yapımlar arasında yer alıyor. 2000 yılında vizyona girdiğinde hem hikayesi hem gişe başarısıyla öne çıkan film, köy halkının hayatına ilk kez televizyonun girişini konu ediyordu.
Yılmaz Erdoğan'ın Deli Emin karakterine hayat verdiği filmde; Demet Akbağ, Altan Erkekli, Cem Yılmaz, Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Bican Günalan, Şebnem Sönmez, Erdal Tosun ve daha birçok ünlü isim rol aldı.
İlk filmin ardından Vizontele Tuuba adlı devam filmiyle izleyiciyle buluşan serinin devam edip etmeyeceği merak ediliyordu.
Birkaç ay önce bu konuyla ilgili açıklama yapan ve Vizontele 3 için müjde vermişti. Katıldığı programda sinemanın eski gücüne kavuşması gerektiğini vurgulayan sanatçı, filmle ilgili detay vermese de bir hazırlık içerisinde olduklarını söylemişti.
2028 YILINI İŞARET ETTİ
Uluslararası Fethiye Film Festivali kapsamında gerçekleşen söyleşiye katılan Yılmaz Erdoğan, merakla beklenen Vizontele 3 için tarih verdi.
Filmin oyuncu kadrosu ya da hikayesiyle ilgili bir detay vermeyen sanatçı, "Önümüzdeki sene ocak ya da şubat gibi düşünüyoruz. 2027 değil, 2028 yılında" dedi.
Bu anları, Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabından paylaştı.
KAM DAVULU SAHNESİ İÇİN ÖZÜR DİLEMİŞTİ
Öte yandan son olarak "Organize İşler: Karun Hazinesi" projesiyle gündeme gelen Yılmaz Erdoğan, dizideki kam davulu sahnesine yönelik eleştirilerin ardından bir açıklama yaptı.
Kam davulunun taşıdığı manevi anlamın farkında olmadıklarını belirten Erdoğan, sahnede herhangi bir art niyet taşımadıklarını söyledi.
Türk milletinin kültürüne, tarihine, inancına, milli ve manevi değerlerine her zaman saygı duyduğunu vurgulayan Erdoğan, söz konusu sahnenin bilgi eksikliğinden kaynaklanan bir özensizlik olduğunu kabul ederek özür diledi.
Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı dizide, Türk ve Orta Asya geleneklerinde manevi anlam taşıyan kam davulunun uyuşturucu ticareti yapan gruplarla ilişkilendirilmesi sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.