Vizontele 3 geliyor. Yılmaz Erdoğan tarih verdi

Öte yandan son olarak "Organize İşler: Karun Hazinesi " projesiyle gündeme gelen Yılmaz Erdoğan , dizideki kam davulu sahnesine yönelik eleştirilerin ardından bir açıklama yaptı.

Kam davulunun taşıdığı manevi anlamın farkında olmadıklarını belirten Erdoğan, sahnede herhangi bir art niyet taşımadıklarını söyledi.

Türk milletinin kültürüne, tarihine, inancına, milli ve manevi değerlerine her zaman saygı duyduğunu vurgulayan Erdoğan, söz konusu sahnenin bilgi eksikliğinden kaynaklanan bir özensizlik olduğunu kabul ederek özür diledi.

Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı dizide, Türk ve Orta Asya geleneklerinde manevi anlam taşıyan kam davulunun uyuşturucu ticareti yapan gruplarla ilişkilendirilmesi sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.