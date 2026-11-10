Volkan Konak'ın eşi Selma Konak'ın özlemi dinmiyor. "Elini bırakmadım"
10.11.2026 09:11
2025 yılında hayatını kaybeden Volkan Konak'ın eşi Selma Konak, merhum sanatçıyla sahnede el ele oldukları bir kareyi paylaştı. Eşine özlemini dile getiren Konak, takipçilerini duygulandırdı.
"Kuzeyin Oğlu" lakaplı sanatçı Volkan Konak, 31 Mart 2025 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki sahne programı sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 58 yaşında hayata veda eden Konak, memleketi Trabzon’un Maçka ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü sanatçı, vasiyeti üzerine babasının kabri yanındaki ceviz ağacının altına defnedildi.
Volkan Konak'ın ani ölümüyle yıkılan Selma Konak, eşine olan özlemini bir kez daha dile getirdi.
"İSTEDİĞİM ZAMAN ELİNİ TUTAMIYORUM"
Selma Konak, kaybettiği 33 yıllık eşi Volkan Konak'la el ele bir fotoğrafını paylaştı ve “İstediğim zaman elini tutamıyorum belki ama aklımın içindeki elini bırakmışlığım yok benim” notunu düştü.
Üç çocuk annesi Konak'ın paylaşımı herkesi duygulandırırken, merhum sanatçı için de “Mekanı cennet olsun” yorumlar yapıldı.
ACI HABERİ KIZINDAN ALMIŞ
Öte yandan Selma Konak, aylar önce eşinin vefatını nasıl öğrendiğini anlatmıştı. Volkan Konak'ın kalbine daha önce stent takıldığını ancak sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söyleyen Selma Konak, arabadayken kızı Şimal'in kendisini arayıp "Anne, babam ölmüş" diyerek haber verdiğini ve o an dünyasının durduğunu belirtmişti.
Volkan Konak'ın vefatından kısa bir süre önce ailecek Amerika'da oldukları sırada "Selma, sebebini bilmiyorum ama Türkiye'ye hiç gitmek istemiyorum" dediğini ifade eden Selma Konak, “Gittiğinde acı haberini aldık” demişti.
Kaybettiğini eşiyle arasında farklı bir bağ olduğunu söyleyen Selma Konak, merhum sanatçıyı istediği zaman rüyasında görebildiğini de "Kuvvetli bir bağınız varsa, boyut değiştirseniz de bağınız kopmuyor" diyerek açıklamıştı.
ÜÇ ÇOCUK BABASIYDI
1992'de evlenen Selma Konak ile Volkan Konak'ın mutlu evliliği yıllarca sürdü. Şimal, Volkan ve Derin adında üç çocuğu bulunan çift, maddi imkansızlıklar nedeniyle yapamadıkları düğünlerini de 2023’te gerçekleştirmişti.