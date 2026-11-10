Volkan Konak'ın eşi Selma Konak'ın özlemi dinmiyor. "Elini bırakmadım"

Öte yandan Selma Konak , aylar önce eşinin vefatını nasıl öğrendiğini anlatmıştı. Volkan Konak'ın kalbine daha önce stent takıldığını ancak sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söyleyen Selma Konak, arabadayken kızı Şimal'in kendisini arayıp "Anne, babam ölmüş" diyerek haber verdiğini ve o an dünyasının durduğunu belirtmişti.

Volkan Konak'ın vefatından kısa bir süre önce ailecek Amerika'da oldukları sırada "Selma, sebebini bilmiyorum ama Türkiye'ye hiç gitmek istemiyorum" dediğini ifade eden Selma Konak, “Gittiğinde acı haberini aldık” demişti.

Kaybettiğini eşiyle arasında farklı bir bağ olduğunu söyleyen Selma Konak, merhum sanatçıyı istediği zaman rüyasında görebildiğini de "Kuvvetli bir bağınız varsa, boyut değiştirseniz de bağınız kopmuyor" diyerek açıklamıştı.