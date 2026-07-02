Yangında dumandan etkilenen Duman ve 2 yavrusu kalp masajıyla kurtarıldı

Yangın, dün saat 17.30 sıralarında Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi Karanfil Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın en üst katındaki dairede çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, bina sakinlerinin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında daire sahiplerinin evde olmadığı ancak kedilerinin evde bulunduğu öğrenildi. Bunun üzerine itfaiye ekipleri kapıyı kırarak daireye girdi ve evin kedisi ‘Duman’ ile 4 yavrusunu çıkardı.