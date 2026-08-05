"Yapamazsın" dediler. 19 yaşında kendi işinin patronu oldu

Gaziantep'te "yapamazsın" diyenlere aldırış etmeden ailesinin desteğiyle hayalindeki işi kuran Tekin, açtığı lokantada patron olmanın mutluluğunu yaşıyor. Henüz 19 yaşında olan Tekin, lisede yiyecek ve içecek bölümünü bitirdikten yaklaşık 1.5 yıl sonra kendi işyerini açtı. Tekin, açtığı iş yerinde istihdam sağladığı 5 kişiyle yaptığı yöresel yemeklerin yanı sıra pasta ve çeşitleriyle müşterilerinin damaklarını tatlandırıyor.

Çevresindeki kişilerin yapamazsın demesine rağmen ailesinin desteğiyle yemek sektörüne adım atan Büşra Tekin, "Ben yemek sektörünü seviyorum. Küçüklükten beri de sürekli annemle mutfağa girerdik. Sürekli yemekleri severek yapıyordum. Onu sevdiğim için de meslek lisesinde yiyecek içecek hizmetleri bölümünü okudum. O bölüm üzerinden kendimi ilerlettim. Bu yaşta yapamazsın vesaire diye çok söylediler ama ailemin desteğiyle bu yerlere gelebildim ve daha çok güçlenmeye başladım. Gelen müşterilerimin memnuniyetiyle daha fazla güçlendim. Onların desteği, onların güzel düşünceleri, katkıları beni daha çok güçlendirdi" dedi.