Yaparken hiç çivi kullanmıyor. Sivas'ın tek ud ustası dünyanın dört bir yanına ulaşıyor
15.08.2026 14:36
"Aşıklar diyarı Sivas"ın tek ud yapım ustası olan Mustafa Karaoğlu, 50 yıldır mesleğini özveriyle sürdürüyor.
Küçük yaşlarda başladığı işine atölyesinde devam eden 3 çocuk babası Mustafa Karaoğlu'nun yaptığı udlar, yurt içinden ve dışından alıcı buluyor.
Ud yapım ustası Karaoğlu, çocukluk yıllarında heveslendiği mesleğinde ilk udunu 1976 yılında yaptığını söyledi. Karaoğlu, ud yapmanın psikolojisini düzelttiğini, mutluluk verdiğini ve canlı kalmasını sağladığını belirterek, mesleğini çok sevdiğini dile getirdi.
İLK ADIM AĞAÇ SEÇMEK
Ud yapımına ağaçları seçerek başladıklarını anlatan Karaoğlu, “Bunları 3 santim genişlikte ve 70 santim boyunda kesip eşleştiriyoruz. Sonra ütüde şekil veriyoruz, forma sokuyoruz. Ondan sonra onu rende ve zımparayla dilim haline getiriyoruz. Kalıp üzerinde birbirine yapıştırarak belli bir aşamadan sonra tekne olarak kalıptan çıkarıyoruz. Ud yapımı sırasında hiçbir çivi kullanmıyoruz.” dedi.
Udları 21, 23, 25 ve 27 dilim olarak yaptıklarını söyleyen usta, “Çok eski udlarda 13 ve 17 dilim olanlar var. Günümüzde 21 ile 23 dilim tercih ediliyor.” şeklinde konuştu.
TÜRKİYE'NİN HER YERİNE YOLLUYOR
Karaoğlu, sözlerini “Daha sonra kalıp aşaması bitiyor, kalıptan tekneyi çıkarttıktan sonra belirli bir süre dinlendiriyoruz. Dinlendikten sonra içinin temizliğini yapıyoruz, bantlıyoruz ve kağıtlıyoruz. Ondan sonra da dış kısmına geçiyoruz.” diye noktaladı.
Türkiye'nin her yerine ud yolladıklarını kaydeden Karaoğlu, “Ağırlıklı olarak Bursa, İzmir ve İstanbul'a gönderiyoruz. Yurt dışından gelen arkadaşlar talepte bulunuyor. Biz de onların dedikleri şekilde udları hazırlıyoruz." dedi.
"HER UD BENİM ÇOCUĞUM GİBİ"
50 yıldır ud yaptığını söyleyen Mustafa Karaoğlu, "Her ud benim bir çocuğum, parçam gibi. Her sabah saat 06.00'da kalkar dükkana gelirim. Komşularım bunu bilir. Hiçbir iş yapmasam da burada bunlara bakarım, eksiklerini tamamlamaya çalışırım. 'Şurasını şöyle yapsaydım nasıl olurdu' diye sürekli arayış içerisinde olurum. Ben daha ud yapmış da değilim, kendimi öyle kabul ediyorum. Çünkü çok ileri bir sanat. Sen gittikçe o senden daha önce gidiyor." diye konuştu.
Ölene kadar mesleğini sürdürmek istediğini, Sivas'ta ud yapan ilk ve son kişi olduğunu öne süren Karaoğlu, “İnşallah benden sonra da yapan olur. Yaptığım udları torunlarım çalıyor. Bu da beni çok mutlu ediyor.” dedi.