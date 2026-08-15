Yaparken hiç çivi kullanmıyor. Sivas'ın tek ud ustası dünyanın dört bir yanına ulaşıyor

Ud yapımına ağaçları seçerek başladıklarını anlatan Karaoğlu, “Bunları 3 santim genişlikte ve 70 santim boyunda kesip eşleştiriyoruz. Sonra ütüde şekil veriyoruz, forma sokuyoruz. Ondan sonra onu rende ve zımparayla dilim haline getiriyoruz. Kalıp üzerinde birbirine yapıştırarak belli bir aşamadan sonra tekne olarak kalıptan çıkarıyoruz. Ud yapımı sırasında hiçbir çivi kullanmıyoruz.” dedi.

Udları 21, 23, 25 ve 27 dilim olarak yaptıklarını söyleyen usta, “Çok eski udlarda 13 ve 17 dilim olanlar var. Günümüzde 21 ile 23 dilim tercih ediliyor.” şeklinde konuştu.