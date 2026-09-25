Yapay zekayla ses taklit edip bankadan 95 milyon euro çaldılar
25.09.2026 19:45
İtalya’nın en büyük bankası Intesa Sanpaolo’nun özel bankacılık birimi Fideuram, sahte bir WhatsApp mesajı ve yapay zekayla taklit edilen bir ses kullanılarak 95 milyon euro dolandırıldı.
Reuters’a konuşan konuya yakın iki kaynağa göre dolandırıcılık, şubat ayında Fideuram’ın dönemin Yönetim Kurulu Başkanı Paolo Molesini’ye gönderilen bir WhatsApp mesajıyla başladı. Intesa Sanpaolo CEO’su Carlo Messina’dan gelmiş gibi görünen mesajda, yurt dışındaki bir işlem için acil yardım istendi.
Ardından önde gelen bir hukuk bürosunun üst düzey ortağından gelmiş gibi görünen bir telefon araması yapıldı. Kaynaklara göre dolandırıcılar, söz konusu avukatın sesini yapay zekayla taklit ederek işlemi doğruladı.
Talebin gerçek olduğuna inanan Molesini, finans birimine ağırlıklı olarak Çin ve Hong Kong’daki hesaplara bir dizi para transferi yapılması talimatını verdi.
Fideuram’ın işlemlerdeki olağan dışı durumu fark ederek farklı ülkelerdeki banka ve yetkililere haber vermesinin ardından yaklaşık 53 milyon euro geri alındı.
Yurt dışındaki hesaplardan geçirilip kripto varlıklara dönüştürülen paranın yaklaşık 36 milyon eurosuna ise henüz ulaşılamadı.
Kaynaklara göre Molesini ve diğer Fideuram yöneticileri hakkında soruşturma yürütülmüyor. Milano savcılığı, Avrupa dışında yaşayan yabancı uyruklu bir kişiyi bilgisayar dolandırıcılığı şüphesiyle soruşturuyor. Molesini mart ayında kişisel nedenleri gerekçe göstererek görevinden ayrılmıştı. Intesa Sanpaolo ve Fideuram konuyla ilgili yorum yapmadı.
İLK DEĞİL
İtalya’da geçen yıl da bir bakanın sesini yapay zekayla taklit eden dolandırıcılar, iş insanı Massimo Moratti’nin yaklaşık 1 milyon euroyu yurt dışındaki bir hesaba göndermesini sağlamıştı.
Bu para daha sonra geri alınmıştı.