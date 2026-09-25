Yapay zekayla ses taklit edip bankadan 95 milyon euro çaldılar

Reuters’a konuşan konuya yakın iki kaynağa göre dolandırıcılık, şubat ayında Fideuram’ın dönemin Yönetim Kurulu Başkanı Paolo Molesini’ye gönderilen bir WhatsApp mesajıyla başladı. Intesa Sanpaolo CEO’su Carlo Messina’dan gelmiş gibi görünen mesajda, yurt dışındaki bir işlem için acil yardım istendi.

Ardından önde gelen bir hukuk bürosunun üst düzey ortağından gelmiş gibi görünen bir telefon araması yapıldı. Kaynaklara göre dolandırıcılar, söz konusu avukatın sesini yapay zekayla taklit ederek işlemi doğruladı.

Talebin gerçek olduğuna inanan Molesini, finans birimine ağırlıklı olarak Çin ve Hong Kong’daki hesaplara bir dizi para transferi yapılması talimatını verdi.

Fideuram’ın işlemlerdeki olağan dışı durumu fark ederek farklı ülkelerdeki banka ve yetkililere haber vermesinin ardından yaklaşık 53 milyon euro geri alındı.

Yurt dışındaki hesaplardan geçirilip kripto varlıklara dönüştürülen paranın yaklaşık 36 milyon eurosuna ise henüz ulaşılamadı.