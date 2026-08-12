Yasemin Sakallıoğlu tam 12 kilo verdi. Zayıflama sırrını açıkladı
12.08.2026 09:53
Komedyen ve oyuncu Yasemin Sakallıoğlu, değişimiyle şaşırttı. Dün akşam Göksel konserine giden ünlü isim, 2 ayda 12 kilo verdiğini açıkladı.
“Düğün Şarkıcısı” filmi için hazırlıklarını sürdüren Yasemin Sakallıoğlu, dün akşam Göksel konserine gitti. Konser öncesi muhabirlerle sohbet eden Sakallıoğlu değişimiyle şaşırttı.
İki ayda tam 12 kilo verdiğini açıklayan Sakallıoğlu, yeni filmi için form tuttuğunu söyledi.
"AĞZIMI TUTMAK ZORUNDA KALDIM"
"İğneyle mi zayıfladınız?" sorularına yanıt veren Sakallıoğlu, “Ağzımı tuttum, ağzımı tutmak zorunda da kaldım. İki ayda 12 kilo vermek için iğneye ihtiyacınız yok. Gerçekten dikkat ederek verilebilecek bir kilo.” dedi.
Nasıl hissettiğinden de bahseden oyuncu, “Şu an nasılım biliyor musunuz? ‘Bir 5 kilo daha versen çok güzel olursun’ dedikleri yer var ya şu an oradayım” diye konuştu.
"KIYAFETLERİM BOLLAŞTI"
Öncesinde bir detoks kampına gittiğini ve 4 kilo verdiğini söyleyen Sakallıoğlu, “Sonrası benim için daha kolay oldu. Kıyafetler biraz bollaştı. Yeni alışverişler yaptım.” ifadelerini kullandı.
Verdiği kiloları babasının fark etmediğini söyleyen Sakallıoğlu, “Yazıklar olsun baba hiç mi anlamadın? Gözünün önünde küçüldüm, yok oldum anlamadı. Azalarak bitiyorum. Annem 12 kilo verdikten sonra fark etti.” dedi.
“Düğün Şarkıcısı” filmiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Yasemin Sakallıoğlu, filmde Şahnaz karakterine hayat verecek.