Yasemin Sakallıoğlu tam 12 kilo verdi. Zayıflama sırrını açıkladı

"İğneyle mi zayıfladınız?" sorularına yanıt veren Sakallıoğlu, “Ağzımı tuttum, ağzımı tutmak zorunda da kaldım. İki ayda 12 kilo vermek için iğneye ihtiyacınız yok. Gerçekten dikkat ederek verilebilecek bir kilo.” dedi.

Nasıl hissettiğinden de bahseden oyuncu, “Şu an nasılım biliyor musunuz? ‘Bir 5 kilo daha versen çok güzel olursun’ dedikleri yer var ya şu an oradayım” diye konuştu.