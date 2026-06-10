Yasemin Yalçın'ın eşi İlyas İlbey hastanede. Organ nakliyle hayata tutunan ünlüler

Türk Halk Müziği sanatçısı Orhan Hakalmaz da böbrek yetmezliği nedeniyle organ nakli olmuştu. Ünlü isim, süreci "Benim için adeta yeniden doğuş gibi oldu. Allah'a çok şükrediyorum. Yeğenim Ebru'nun böbreği tuttu, o da sağ olsun hiç düşünmeden verdi" diye anlatmıştı.