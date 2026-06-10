Yasemin Yalçın'ın eşi İlyas İlbey hastanede. Organ nakliyle hayata tutunan ünlüler
10.06.2026 10:14
Eşi Yasemin Yalçın’la birlikte hazırladığı "İnce İnce Yasemince" ile tanınan İlyas İlbey'den sevenlerini üzen bir haber geldi. Ünlü oyuncu, hastanede tedavi görüyor.
Türk tiyatrosu ve televizyonunun unutulmaz isimlerinden İlyas İlbey'in rahatsızlandığı ve hastanede tedavi altına alındığı ortaya çıktı.
"İnce İnce Yasemince" başta olmak üzere birçok projede eşi Yasemin Yalçın ile boy gösteren 74 yaşındaki İlyas İlbey'in sağlık durumuyla ilgili açıklama kızı Eyül İlbey'den geldi.
KIZINDAN İLBEY'İN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Eylül İlbey, "Babam tamamen toparlayana kadar hastanede kalacak. Uygulanan tedaviyle değerleri normale dönerse karaciğer nakli olacak" ifadelerini kullandı.
Bunun üzerine akıllara daha önce organ nakli olan ünlü isimler geldi. İşte organ nakli sonrası yeniden sağlığına kavuşan ünlüler…
UFUK ÖZKAN
"Geniş Aile" başta olmak üzere kariyeri boyunca birçok projede rol alan Ufuk Özkan, eski çalışma arkadaşı Salih Kıvırcık'ın kendisine donör olması sonrası karaciğer nakli oldu. Sağlık durumu günden güne iyileşen Özkan, setlere geri döndü.
HAKAN TAŞIYAN
"Güz Gülleri", "Hazin Geliyor" gibi şarkılarıyla şöhreti yakalayan Hakan Taşıyan, 2020 yılında ölümden dönmüş ve uzun bir süre hastanede tedavi görmüştü. Böbrek ve karaciğer nakli bekleyen Taşıyan'a böbrek nakli için kız kardeşi donör olmuştu. İzmir'den de uygun karaciğer bulunduktan sonra ünlü şarkıcıya hem böbrek hem karaciğer nakli yapılmıştı.
ORHAN HAKALMAZ
Türk Halk Müziği sanatçısı Orhan Hakalmaz da böbrek yetmezliği nedeniyle organ nakli olmuştu. Ünlü isim, süreci "Benim için adeta yeniden doğuş gibi oldu. Allah'a çok şükrediyorum. Yeğenim Ebru'nun böbreği tuttu, o da sağ olsun hiç düşünmeden verdi" diye anlatmıştı.