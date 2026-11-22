Yaylalara gelen çocuklar da koyunların otlatılması ve sağım işlemleri başta olmak üzere üretimin farklı aşamalarında ailelerine yardımcı oluyor. Çocuklar, bir yandan aile bütçesine katkı sağlarken diğer yandan geleneksel üretim kültürünü öğreniyor.

Erzincan tulum peyniri üreticisi Ömer Faruk Küçükkaya, üretimin büyük fedakarlık gerektirdiğini belirtti.

Hayvanların doğal otlaklarda beslendiğini ve bunun peynirin lezzetine yansıdığını ifade eden Küçükkaya, "Bu işin gecesi gündüzü yok. Çocuk, yaşlı, kadın herkes çalışıyor. Büyük emek veriyoruz ama emeğimizin karşılığını alamıyoruz." dedi.

Artan yem, ilaç ve yayla giderlerinin üreticileri zorladığını dile getiren Küçükkaya, üreticiden düşük fiyatla alınan peynirin marketlerde çok daha yüksek fiyatlara satıldığını kaydetti.