Yaz aylarında spor yapanlar dikkat. İhmal etmemeniz gereken 8 kural
13.08.2026 12:28
Hava sıcaklarının yükseldiği yaz aylarında spor yaparken bazı ayrıntılara dikkat etmek gerekiyor. İşte sıcaklara rağmen rutinini aksatmak istemeyenler için öneriler...
Yaz aylarında spor yapmak, sıcaklık ve nem nedeniyle normalden daha fazla dikkat gerektirir. Özellikle sıvı kaybı, sıcak çarpması ve performans düşüşü açısından önlem almak önemlidir. Peki sıcak havada spor yaparken nelere dikkat etmeliyiz? İşte atlamamanız gereken 8 adım…
SIVI TÜKETİMİNİ İHMAL ETMEYİN
Egzersiz öncesinde, sırasında ve sonrasında yeterli sıvı alın. Susamayı beklemeyin; sıcak ve nemli havalarda ihtiyaç artabilir.
SPOR SAATLERİNİ DOĞRU SEÇİN
Günün en sıcak saatleri yerine sabah erken veya akşam saatlerini tercih edin. Mümkünse doğrudan güneş altında egzersiz yapmayın.
UYGUN KIYAFETLER SEÇİN
Açık renkli, hafif ve teri uzaklaştıran spor kıyafetleri tercih edin. Şapka ve güneş gözlüğü de açık hava aktivitelerinde faydalı olabilir.
TEMPONUZU HAVA KOŞULLARINA GÖRE AYARLAYIN
Sıcak havalarda aynı egzersizi normalden daha zorlayıcı hissedebilirsiniz. Performansınızı zorlamak yerine temponuzu düşürün ve gerektiğinde mola verin.
GÜNEŞ KORUYUCU KULLANIN
Açık havada spor yaparken geniş spektrumlu, suya dayanıklı SPF 30 veya üzeri güneş koruyucu kullanın ve gerektiğinde yenileyin.
VÜCUDUNUZUN SESİNİ DİNLEYİN
Baş dönmesi, bulantı, baş ağrısı, aşırı halsizlik, kas krampları veya sersemlik gibi belirtiler ortaya çıkarsa egzersizi bırakıp serin bir yere geçin ve sıvı alın. Belirtiler şiddetliyse veya düzelmiyorsa tıbbi yardım alın.
EGZERSİZ ÖNCESİ VE SONRASI BESLENMEYE DİKKAT EDİN
Egzersiz öncesinde kolay sindirilen, karbonhidrat ve protein içeren hafif bir öğün tercih edilebilir. Sonrasında ise protein, karbonhidrat ve sıvı içeren dengeli bir öğün toparlanmayı destekler.
UZUN VE YOĞUN EGZERSİZLERDE ELEKTROLİTLERİ DÜŞÜNÜN
Bir saatten uzun süren, yoğun veya çok terleten egzersizlerde yalnızca su yeterli olmayabilir. Özellikle yoğun terleme durumunda elektrolit içeren içecekler uygun olabilir.