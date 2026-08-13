Yaz aylarında spor yapanlar dikkat. İhmal etmemeniz gereken 8 kural

Egzersiz öncesinde kolay sindirilen, karbonhidrat ve protein içeren hafif bir öğün tercih edilebilir. Sonrasında ise protein, karbonhidrat ve sıvı içeren dengeli bir öğün toparlanmayı destekler.

UZUN VE YOĞUN EGZERSİZLERDE ELEKTROLİTLERİ DÜŞÜNÜN

Bir saatten uzun süren, yoğun veya çok terleten egzersizlerde yalnızca su yeterli olmayabilir. Özellikle yoğun terleme durumunda elektrolit içeren içecekler uygun olabilir.