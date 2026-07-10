Yaz aylarının favori şerbeti. Tansiyonu düşük olanlar dikkat
10.07.2026 12:36
Yaz mevsiminde sıcaklar artınca ferah ve doğal içeceklere ilgi arttı. Evde kolaylıkla hazırlanabilen hibiskus şerbeti de sağlığı destekleyici özellikleriyle öne çıkıyor.
Yaz mevsimiyle birlikte artan sıcaklarla serinlemek isteyenler, kolayca hazırlanabilecek serinletici içeceklere yöneliyor. Evde kolaylıkla hazırlanabilen hibiskus şerbetinin yaz aylarında hem ferahlatıcı, hem de sağlığı destekleyici özellikleriyle öne çıkıyor.
FAYDALARI SAY SAY BİTMİYOR
“Yaz aylarının gelmesi ile birlikte sıcaklar artıyor. Öyle olunca da ister istemez bir ferahlama ve içimizi bastıracak bir şeyler istiyoruz” diyen aktar Necibullah Karanfil, hibiskus şerbetini önerdi.
Hibiskusun nar çiçeği denilen bir bitki olduğunu söyleyen ve faydalarından bahseden Karanfil, “Hem renk veriyor. Hem de idrar söktürücü özelliğiyle şeker rahatsızlıkları olan kişiler için insülin direncini düzenlemek için kullanılıyor. Aynı zamanda tansiyon rahatsızlığı olan kişilerde de düzenleyici özelliği vardır” dedi.
Tansiyonu düşük kişileri de uyaran Karanfil, “Tansiyon düşük kişiler içerken bir bardaktan fazla kullanılmamasını tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.
Hibiskus şerbetine kakule de koyduklarını belirten aktar, "Hem güzel aroma veriyor hem de aynı zamanda mide rahatsızlıklarında reflü, gastrit, mide yanması gibi şikayeti olan kişilerde baskılayıcı bir özelliği oluyor. Aynı zamanda yaz aylarında bağırsak florasının çalışmasına da katkı sağladığı için tercih ediliyor" ifadelerini kullandı.
FARKLI ŞEKİLLERDE DE TATLANDIRILABİLİR
Şeker rahatsızlığı olan kişilerin hibiskus şerbetine beyaz şeker yerine kaya şekeri tercih ettiklerini söyleyen aktar, şerbetin hurma suyu konsantresi veya elma suyu konsantresiyle de tatlandırılabileceğini ifade etti.
Karışımı yaz aylarında ve her çocuk ve yetişkinin tercih edebileceğine değinen Karanfil, “Kış aylarında genelde bu sıcak servis ediliyor ama yaz aylarında soğuk servis etmekte fayda var. Soğuk servis ettiğimizde yani hem ferahlatıcı özelliği var hem de sakinleştirici özelliği var” dedi.
Hibiskus çiçeğinin bağışıklık sistemini güçlendirmede de faydası olduğunu ifade eden Karanfil, “Özellikle hastalıktan önce kullanılırsa daha güzel etki gösterir” ifadelerini kullandı.