Yaz aylarının favori şerbeti. Tansiyonu düşük olanlar dikkat

“Yaz aylarının gelmesi ile birlikte sıcaklar artıyor. Öyle olunca da ister istemez bir ferahlama ve içimizi bastıracak bir şeyler istiyoruz” diyen aktar Necibullah Karanfil, hibiskus şerbetini önerdi.

Hibiskusun nar çiçeği denilen bir bitki olduğunu söyleyen ve faydalarından bahseden Karanfil, “Hem renk veriyor. Hem de idrar söktürücü özelliğiyle şeker rahatsızlıkları olan kişiler için insülin direncini düzenlemek için kullanılıyor. Aynı zamanda tansiyon rahatsızlığı olan kişilerde de düzenleyici özelliği vardır” dedi.

Tansiyonu düşük kişileri de uyaran Karanfil, “Tansiyon düşük kişiler içerken bir bardaktan fazla kullanılmamasını tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.

Hibiskus şerbetine kakule de koyduklarını belirten aktar, "Hem güzel aroma veriyor hem de aynı zamanda mide rahatsızlıklarında reflü, gastrit, mide yanması gibi şikayeti olan kişilerde baskılayıcı bir özelliği oluyor. Aynı zamanda yaz aylarında bağırsak florasının çalışmasına da katkı sağladığı için tercih ediliyor" ifadelerini kullandı.